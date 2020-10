Al-Anon, faro en la oscuridad

“Crucero de paz” celebra cincuenta años de servicio

“Sumergida en un mar de oscuridad, vagaba sin rumbo. Todo se caía a pedazos cerca de mí, familia, hijos y economía”, comparte una integrante del grupo “Crucero de Paz” que prefiere conservar el anonimato.

“¿El culpable?: la enfermedad del alcoholismo. Las sombras me acechaban, el miedo, la inseguridad, los pensamientos negativos, la ira, un futuro incierto. ¿A dónde ir? Un faro apareció en mi vida y me alumbró: un mensaje me sacó de esa oscuridad”, comenta.

“Sí hay ayuda para quienes, como yo, vivieron o viven algo similar. Mi querido me abrió las puertas para entender esa enfermedad tan compleja que es el alcoholismo”, dice.

“Ahí sus miembros comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrar solución a un problema común, como señala el preámbulo sugerido de Al-Anon para los doce pasos”, añade.

“Crucero de Paz” cumple este octubre de 2020 50 años de permanecer con las puertas abiertas y de llevar el mensaje de serenidad “a tantos familiares de alcohólicos que, como yo, no sabían qué hacer con sus vidas”.

“Seguimos avanzando y creemos que, sólo por hoy, hay respuesta a nuestras oraciones hacia un Poder Superior, como cada uno lo concibe”, puntualiza.

El grupo “Crucero de Paz” se encuentra ubicado en calle 31 “A”, No. 185 entre 22 y 24 de la colonia Alemán. Sesiones: lunes, martes y jueves de 5.30 a 7 p.m. Más información al teléfono 999-924-82-31.

De un vistazo

Reunión informativa

Los grupos de familia Al-Anon y Alateen del Área Yucatán invitan a una reunión Informativa para todo público el domingo 11 a las 11:30 de la mañana.

Solicite la contraseña

La reunión será virtual por medio de la plataforma Zoom. Solicite la contraseña al teléfono 999 356-57-64 ó 999 924-82-31. La información es para familiares y amigos de alcohólicos y para profesionales.