Al-Anon, fuente de alivio y consuelo

Los familiares de alcohólicos tienen grupos de ayuda

Los grupos de familia Al-Anon y Alateen son una hermandad formada por familiares y amigos de alcohólicos, que quizá siguen bebiendo compulsivamente o quizá se han hecho sobrios gracias a Alcohólicos Anónimos o por otros medios.

Los miembros de esta hermandad se unen para resolver sus problemas causados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo.

“A mí, como miembro de esta hermandad, me ha servido Al-Anon desde el primer día que llegué, al sentir la empatía de las demás personas, al permitirme hablar, expresar mis sentimientos, sin juzgarme, ni aconsejarme sobre lo que debo o no debo hacer con el alcohólico, además que entendí que el alcoholismo es una enfermedad, como puede ser la diabetes o cualquier otra, que ‘el borracho’ es en realidad un enfermo que sufre al igual que los que conviven con él”, comenta Regina, miembro del grupo de la Sipervivencia a la Recuperación, de la colonia Alemán.

“Al-Anon me ha servido para encarar la vida cuando se vive con un alcohólico activo, pero también las herramientas que me ofrece este programa me han servido para aprender a sobrellevar todas las pérdidas que he tenido que enfrentar como familiar de un alcohólico. Al-Anon me proporciona alivio, consuelo y la esperanza de una vida mejor aunque esté viviendo con un enfermo alcohólico”, indica Regina.

De un vistazo

Semana de difusión

Los grupos de familia Al-Anon y Alatee celebran una semana nacional de difusión.

Tipos de reunión

En Yucatán tienen reuniones virtuales por Zoom y también algunas reuniones presenciales.

Medidas sanitarias

En las reuniones presenciales se toman todas las medidas sanitarias recomendadas.

Más información

Para mayor información, comunicarse al teléfono 9999-24-82-31.