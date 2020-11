Al mal tiempo… 106 años de optimismo

Caravana de sus familiares alegra a Abigay Peraza

“Al mal tiempo, buena cara” versa un dicho muy popular, pero para Abigay Peraza Montore, originario de Tekax, al mal tiempo se le muestra buena cara y, en su caso particular, 106 años de optimismo y alegría.

Nacido el 5 de noviembre de 1914, “Chinito” —como cariñosamente todos en su familia le llaman— celebró ayer su cumpleaños número 106 saludable, lúcido, fuerte y optimista, atestiguando con alegría, desde un sillón colocado a la puerta de su casa de la colonia Alemán de la capital yucateca, el paso de la caravana de festejo que, a bordo de sus vehículos decorados, le organizó su familia para unirse a la celebración de tan significativo acontecimiento.

En torno suyo, se montó una decoración con globos entre los que destacaba un numeral dorado con la cifra 106 que recuerda los años que Abigay ha vivido y en los cuales siempre ha dado muestras de una constante alegría y un marcado optimismo que contagia e invita a disfrutar cada día.

Cláxones, matracas, silbatos, porras, canciones, “Las Mañanitas” a todo volumen, carteles con mensajes de felicitación y regalos fueron la esencia del paso de los vehículos de los familiares, expresiones todas de cariño que “Chinito” agradeció con un saludo de abrazo desde la comodidad de su sillón.

Para el festejado esta manifestación de cariño le dejó profundamente emocionado; hasta hace unos días por la pandemia de Covid-19 estaba casi seguro que no habría festejo como en otros años, pero a pesar de eso Abigay nunca perdió la alegría y el optimismo, pues sabedor del cariño que goza entre los suyos siempre albergó la esperanza de que, de algún modo, la fecha no pasaría desapercibida. Acertó.

Su vida

Abigay Peraza Montore emigró de Tekax a Mérida siendo un niño cuando sus padres abandonaron el municipio del sur del estado luego de que el general Salvador Alvarado ordenara la muerte de muchos de sus habitantes al sospechar que fueran traidores a la Revolución.

“Siendo un chamaco mi padre me sacó de Tekax luego de que el general Alvarado diera muerte a un tío al que acusaron de ser enemigo de la Revolución. Mi papá no quiso exponerme y me envió a Mérida para vivir en casa de una familia mientras las cosas se calmaban, pero ya no regresé. Estudié, me preparé y cuando se dio la oportunidad emigré a Estados Unidos, donde viví 16 años y estudié la carrera en electrónica”, relata al Diario.

De vuelta a Yucatán tuvo varios trabajos en empresas e instituciones bancarias.

Estuvo casado 68 años con Rita María Ramírez Buenfil, quien falleció en 2016 a la edad de 89 años; tiene seis hijos, 14 nietos, 34 bisnietos y dos tataranietos.

Él se dice “de buen diente”: lo mismo disfruta de un guisado de res en salsa picante que de un sustancioso puchero; el tabaco y el licor están fuera de su estilo de vida.

“Soy feliz, estoy agradecido con la vida”, comentó, “estoy sorprendido de los notables avances de la ciencia y la tecnología, pero más que nada de estar vivo y sano para verlo y disfrutarlo. Me gusta aconsejar a los bisnietos y decirles cuán importante es vivir con alegría y optimismo, especialmente en estos tiempos donde una pandemia nos está afectando; yo les digo que la vida se vive y cuando nos toca partir, nos toca; de algo un día vamos a morir pero mientras tanto hay que seguir viviendo”.

También aconseja a los yucatecos adaptarse a esta nueva normalidad, “no dejar de hacer lo que hacemos, pero ahora hay que ver el modo de realizar nuestras actividades con sana distancia, higiene, medidas de prevención, cuidados para protegernos mutuamente, así es como funciona”, dijo.

“Dios es generoso y regala en demasía, a mí me ha regalado muchos, muchos años, y todos los he vivido agradecido y feliz”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra