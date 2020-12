Alberto Villarreal: ser joven y poeta en pandemia, ¿cómo sobrevivir?

Alberto Villarreal confiesa que la pandemia del Covid-19, como a la mayoría de las personas, le cambió todos los planes y la forma de hacer las cosas. Pero si de algo estaba seguro es que quería brindar un mensaje de esperanza, amor y un aire de nostalgia a sus lectores.

Por eso, tomó el “mouse” y dio “click” para guardar el documento del "thriller" que estaba preparando para lanzar este año y buscó en sus libretas, archivos y demás, esos poemas que había escrito durante sus viajes y que dieron vida a su segundo poemario “Todo lo que dejas cuando llegas y te vas” (Planeta, 2020).

Quizá para la mayoría de sus lectores, no es un secreto que Alberto es un joven eternamente enamorado, que recurre a los recuerdos de sus amores y corazones rotos para dar forma a su obra literaria. De hecho, su primer libro “Ocho lugares que me recuerdan a ti” (2016) se inspira en su primer amor y decepción.

“Es algo que siempre va a estar, es imposible soltarse de ese primer amor. Me gusta jugar con él, me trae muy buenos recuerdos. Es algo que no quiero dejar ir, pero sí lo voy soltando en pedacitos con cada libro que voy escribiendo”, comparte en entrevista con Diario de Yucatán.

No obstante, reconoce que ahora solo queda entre esa persona y él una sincera amistad, tanto que ella misma le ha deseado éxito en cada nuevo proyecto.

Viajar desde los recuerdos

Alberto Villarreal es un ávido lector, no por nada es uno de los BookTubers más conocidos en México y eso tampoco es un secreto.

Su trabajo en la plataforma de vídeos le ha llevado a tomar un papel más importante: el de promotor de la lectura en cada feria que visita, ya sea para hablar de literatura, presentar a un escritor o sus propios trabajos.

Sin embargo, la pandemia afectó las formas en que él hacía las cosas, ya que su dinámica creativa es urbana. El joven escritor es un aventurero que buscaba en cafés y las salas de espera de los aeropuertos ese espacio para escribir.

“He encontrado nuevas formas de trabajar de forma creativa. Yo escribía en los aeropuertos, cafés y hoteles, porque el tener vida a mi alrededor me inspiraba (…) pero al final del día esto es lo que me gusta hacer (escribir). Y este libro me ayudó, porque es un viaje nostálgico, por personas que son ciudades, que me ayudó a sobrevivir a estos casi ocho o nueve meses de pandemia”.

La "nueva normalidad en las ferias de libros

Justamente esto le ayudó a reafirmar una vez más que la literatura es un salvavidas y que el tiempo ha ayudado a que se encuentren nuevos espacios para promover las lecturas a un mayor público.

Ejemplo de ello, es que mañana el joven autor se presenta en la primera FIL virtual en Guadalajara, una propuesta que considera oportuna, pero que espera que dé pie a nuevas formas de proyectar las letras.

“Me parece que tiene sus virtudes, como el poder llegar a personas que nunca han podido estar en una feria o que no viven, por ejemplo en Guadalajara, pero me parece que ahora hay una sobreoferta de virtualidad, porque hay tantos eventos que no sabemos qué ver”.

Considera que este tipo de encuentros podrían implementar un formato híbrido, que sí permita llegar a más público, pero que mantenga esa idea presencial, pues justamente recuerda que no hay como convivir de cerca con los lectores, pues él mismo entiende el valor de tener en un libro la firma de tu autor favorito.

Ser joven en pandemia: ¿cómo sobrevivir?

Aunque admite que estos días le ha sido difíciles debido al distanciamiento social, también aconseja a los jóvenes de es un buen momento de recuperar aquellas cosas que nos apasionan y que “por estar metidos todo el tiempo en la computadora, no veíamos”.

“Ahora estamos hartos de estar conectados, así que es un buen momento para rodearte de tu familia, apoyarte en ella y retomar eso que te apasiona. Si te gusta escribir, leer, cantar, pintar… crear cosas nuevas siempre nos ayudará (a sobrevivir)”.

Alberto Villarreal participa mañana en el conversatorio “Palabras como refugio”, con Chris Pueyo, en el marco de la FIL Guadalajara, en punto de las 17 horas. La transmisión en vivo la puedes encontrar a través de la página de Facebook de Planeta de Libros México.