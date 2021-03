Ale Abimerhi Mir vuelve su pasión en un negocio

El Día Internacional de la Mujer debe ser para recordar o para acentuar los motivos que le han dado a la mujer muchas libertades, consideró la chef Alejandra Abimerhi Mir.

“En ese aspecto, creo que es para recordar y conmemorar los logros de las mujeres que se atrevieron en algún momento a luchar o alzar la voz”, agregó.

“Las marchas y movilizaciones femeninas que incluyeron actos de vandalismo solo me hacen afirmar que no me identifico con ese tipo de manifestaciones”, expuso.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a Ale Abimerhi, quien estudió Diseño Gráfico, pero convirtió su pasatiempo y su pasión por la cocina en un negocio.

¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Yo creo que con determinación, sin voltear atrás. Es algo muy importante porque hemos tenido muchas dificultades. Ha habido muchos momentos en los que pensamos que ya estás llegando a la meta y retrocedes por una u otra razón: por cuestiones económicas, la pandemia u otras personas, en fin, por ciertas situaciones que te hacen retroceder, pero siempre para adelante.

Somos muy determinados en familia, tenaces, muy insistentes y constantes.

¿Qué trabas ha encontrado para estudiar y desempeñarse?

Trabas como tal no he tenido. Gracias a Dios tuvimos una educación muy enfocada a desarrollarnos.

Mis papás no fueron para nada esos como chapados a la antigua. Nos dieron todas las oportunidades de estudio y sociales.

Las familias libanesas somos un poco más arraigadas y sí teníamos cierta educación estricta, pero eso también hizo que sepamos darnos a respetar que no permitieramos atropellos de nadie. Creo que nos educó para ser triunfadoras.

Hubo retos. A nosotros nunca se nos permitió ser flojas, quedarnos en nuestra casa sin estudiar o sin trabajar. Era o estudias o trabajas. Algo teníamos que hacer y siempre hubo como el empuje para ser buenos en lo que hiciéramos.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

Sí, alguna vez, aunque nunca me ha afectado. En algún trabajo en cuanto a sueldo o celos profesionales. Mi desempeño era mejor con respecto a un compañero y por ser mujer y él hombre la oportunidad se la dieron a él, pero nunca me ha afectado debido al mismo carácter y formación que tuve.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Una vez, en un evento que tuvimos con el gobierno federal aquí en Yucatán.

El gobernador en ese entonces me nombró representante del gobierno de Yucatan para ese evento. Percibí que el personal de seguridad no estaba cómodo con que fuera una mujer la representante de Yucatán y me hicieron cansado todo el evento. Hubo ocasiones en las que no me dejaban pasar a ciertos lugares del evento en donde se supone que yo tenía completo acceso. Me quejé, me dio miedo, pero era necesario.

¿Qué hizo para superarlo?

Con haber tenido el valor de acusar y haber tenido una respuesta de un superior, con eso fue más que superado. Después hasta me mandaron un ramo de flores pidiendo una disculpa.

¿Cuáles son algunas de tus recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Tengo una forma de pensar muy diferente. Tal vez por la misma educación y la trayectoria que he tenido. Pienso que el hombre y la mujer no son iguales, hay diferencias físicas. Sin embargo, sí deben tener acceso a todo por igual y poseer los mismos derechos, oportunidades, sueldos y todo.

Creo mucho en la delicadeza de la mujer porque también se debe conservar.

Pienso que la mujer, a diferencia de lo que muchos creen, es el pilar de la familia y si se tergiversa eso puede afectar familiarmente a la sociedad.

Para ambas partes aconsejo mucho respeto y tolerancia. No creo tanto en las culpas del hombre por ser hombre o de la mujer por ser mujer. Pienso que culturalmente venimos con un tabú, sobre todo los mexicanos, y pienso que eso debe romperse.

Todos esos tabúes no deben existir ni para el hombre ni la mujer. Lo que debe existir es mucho respeto en todos los ámbitos que relacionan a los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, los ancianos, a todos.

El respeto es la base y se va a lograr todo lo demás como una consecuencia.— CLAUDIA SIERRA MEDINA