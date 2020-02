MÉXICO.— En un diálogo con artistas en el Palacio de Bellas Artes, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, lamentó haber generado malestar por el atraso de pagos y aseguró que están trabajando para ser más eficaces.

Tras meses de protestas y diversas mesas de trabajo para encontrar una solución, la Secretaría aún adeuda 124 pagos.

Sin embargo, aseguró que la dependencia tiene planeado construir un sistema de seguridad social y desde hace 10 meses están buscando "una alternativa con el IMSS.

Comprometida con el pago a tiempo y un cambio en la institución

Además, Alejandra se comprometió a que haya pagos a tiempo: "me comprometo a que no vuelva a ocurrir. Esta es la artritis del paquidermo. Esta institución no tenía la capacidad, lo sabemos desde el día uno"

Añadio: "cuentan conmigo. No les vamos a fallar. No fue por falta de voluntad, se puso a prueba la institución".

Antes de retirarse de la reunión con la comunidad de artistas afectados, aseguró que han tenido reuniones con Hacienda y Consejería jurídica para ver "caminos para ver contratación directa".

Dialogamos con parte comunidad artística sobre los pagos pendientes que al día de hoy son 124. Nos comprometimos a dar seguimiento y a establecer un trabajo permanente. Gracias a los artistas que vinieron, bienvenido el debate y las propuestas, avancemos. pic.twitter.com/fx3BYPa07K — Alejandra Frausto (@alefrausto) February 4, 2020

También podría interesarte: Duplican factura y ni así reciben pagos de la Secretaría de Cultura

Síguenos en Google Noticias