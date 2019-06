Alertan del uso de rostros creados por computadora

Espionaje moderno

LONDRES (AP).— Katie Jones parecía estar conectada a la escena política de Washington. La pelirroja de 30 años tenía un trabajo con un grupo de expertos en el centro de investigación Brookings Institution. Estaba enlazada con un subsecretario de Estado adjunto, el asesor principal de un senador y el economista Paul Winfree, quien está siendo considerado para un asiento en la Reserva Federal.

Pero Katie Jones no existe, The Associated Press lo confirmó. En cambio, la persona era parte de un vasto ejército de perfiles fantasma en el sitio de redes profesionales de LinkedIn. Y varios expertos contactados por AP coincidieron que la imagen de perfil de Jones parecía haber sido creada por un programa de computadora.

“Estoy convencido de que es una cara falsa”, opinó Mario Klingemann, un artista alemán que ha estado experimentando durante años con retratos generados artificialmente y dice que ha revisado decenas de miles de esas imágenes. “Tiene todas las características”.

Los expertos que revisaron la actividad de LinkedIn en el perfil de Jones dicen que es típico de los esfuerzos de espionaje en el sitio de redes profesionales, cuyo papel como Rolodex global lo ha convertido en un poderoso imán para los espías.

“Huele mucho a una especie de operación estatal”, indicó Jonas Parello-Plesner, quien se desempeña como director de programas en el think tank Foundation con sede en Dinamarca y fue el objetivo hace varios años de una operación de espionaje que comenzó a través de LinkedIn.

William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos, reveló que los espías extranjeros habitualmente utilizan perfiles de redes sociales falsos para ubicarse en los objetivos estadounidenses, y acusó a China, en particular, de hacer espionaje a gran escala a través de LinkedIn.

“En lugar de enviar espías a un estacionamiento en Estados Unidos para reclutar un objetivo, es más eficiente sentarse detrás de una computadora en Shanghai y enviar solicitudes de amistad a 30,000 objetivos”, explicó en una declaración escrita.

El mes pasado, el oficial retirado de la CIA, Kevin Mallory, fue condenado a 20 años de prisión por pasar detalles de las operaciones secretas a Pekín, una relación que comenzó cuando un agente chino que se hizo pasar por un reclutador lo contactó en LinkedIn.

A diferencia del enfoque de amigos y familiares de Facebook, LinkedIn está orientada a los buscadores de trabajo y cazadores de cabezas, las personas que habitualmente emiten currículums, crean grandes redes de contactos y lanzan proyectos a extraños. Ese enfoque de “conectar a todos” ayuda a llenar los millones de vacantes de trabajo anunciadas en el sitio, pero también proporciona una zona de caza para los espías. Y eso ha preocupado a las agencias de inteligencia occidentales.

En los últimos años, todos los funcionarios británicos, franceses y alemanes han emitido advertencias que detallan cómo miles de personas han sido contactadas por espías extranjeros en LinkedIn.

En un comunicado, LinkedIn aseguró que toma medidas de manera rutinaria contra cuentas falsas y que eliminó miles de ellas en los primeros tres meses de 2019. Continuó con un consejo: “recomendamos que te conectes con personas que conoces y en las que confías, no con cualquiera”..

El perfil de Katie Jones fue modesto en escala, con 52 conexiones. Pero esas conexiones tuvieron la influencia suficiente para hacer más creíble el perfil a los que aceptaron las invitaciones de Jones. La AP habló con otras 40 personas que se conectaron con Jones entre principios de marzo y principios de abril de este año, muchos de los cuales dijeron que habitualmente aceptan invitaciones de personas que no reconocen.

“Probablemente soy el peor usuario de LinkedIn en la historia de LinkedIn”, dijo Winfree, el exsubdirector del consejo de política interna del presidente Donald Trump, quien confirmó la conexión con Jones el 28 de marzo.

Winfree, cuyo nombre apareció el mes pasado en relación con una de las vacantes en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, dijo que rara vez inicia sesión en LinkedIn y tiende a aprobar todas las invitaciones acumuladas cuando lo hace. “Literalmente acepto cada solicitud de amistad que recibo”.

Parello-Plesner observó que el daño potencial puede ser sutil: conectarse a un perfil como el de Jones invita a quien esté detrás de él para iniciar una conversación individual, y otros usuarios del sitio pueden ver la conexión como una especie de respaldo. .

“Bajas la guardia y consigues que otros bajen la guardia”, dijo.

El perfil de Jones fue marcado por primera vez por Keir Giles, un especialista en Rusia del grupo de expertos Chatham House de Londres. Recientemente, Giles se vio envuelto en una operación de espionaje completamente independiente dirigida a los críticos de la empresa antivirus rusa Kaspersky Lab. Así que cuando recibió una invitación de Katie Jones en LinkedIn, sospechó.

Ella afirmó haber estado trabajando durante años como “becaria de Rusia y Eurasia” en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, pero Giles dijo que, si eso fuera cierto, “debería haber oído hablar de ella”.

El vocero del CSIS, Andrew Schwartz, le dijo a la AP que “nadie que se llame Katie Jones trabaja para nosotros”.

Jones también afirmó haber obtenido títulos en estudios rusos de la Universidad de Michigan, pero la escuela dijo que era “incapaz de encontrar a nadie con este nombre que obtenga estos títulos de la universidad”.

La cuenta de Jones desapareció de LinkedIn poco después de que AP se contactara con la red en busca de comentarios. Los mensajes enviados a Jones, a través de LinkedIn y una cuenta de correo electrónico de AOL asociada, no fueron devueltos.

Numerosos expertos entrevistados por AP dijeron que quizás el aspecto más intrigante de la persona de Katie Jones era su rostro, que según dicen parece haber sido creado artificialmente.

Klingemann y otros expertos consideraron que la foto, un retrato muy recortado de una mujer de ojos azul verdoso, cabello de color cobrizo y una sonrisa enigmática, parece haber sido creada utilizando una familia de programas informáticos llamados redes de confrontación generativa, o GAN, un software puede crear caras de aspecto realista de personas totalmente imaginarias.

Las GAN, a veces descritas como una forma de inteligencia artificial, han sido la causa de la creciente preocupación de los responsables políticos que ya luchan por controlar la desinformación digital. El jueves, los legisladores estadounidenses celebraron su primera audiencia dedicada principalmente a la amenaza de imágenes generadas artificialmente.

Hao Li, quien dirige el Vision of Graphics Lab en el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad del Sur de California, presentó una lista de avisos digitales que cree que muestran que la foto de Jones fue creada por un programa de computadora, que incluye inconsistencias a los ojos de Jones. Un brillo etéreo alrededor de su cabello y manchas en su mejilla izquierda.

“Este es un GAN típico”, dijo. “Apostaré dinero en ello”.