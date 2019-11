Alimentar el cuerpo y el alma, pide el arzobispo en Xoclán

Por la fe “sigamos cultivando nuestro ser de una manera equilibrada, dándole a nuestro cuerpo lo que realmente necesita, sin excesos pero también dándole a nuestra alma lo que más necesita y sin dejar de orar como creyentes unos por otros”, exhortó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa de los fieles difuntos que celebró hoy en el Cementerio Xoclán, de esta ciudad, ante tres mil personas.

El arzobispo expuso que en la vida ordinaria hay muchos que descuidan su espíritu y favorecen mucho su cuerpo especialmente. En los tiempos modernos hay mucho culto al cuerpo y en general menos ocupación del espíritu, advirtió. Recomendó alimentar el cuerpo no solamente de bebida y comida sino también de otras atenciones.

Hoy rodeamos el cuerpo humano de muchísimas atenciones. Fíjense cómo está desarrollada la industria de las lociones y las cremas; de la belleza corporal y cómo también el culto al cuerpo se expresa en tanto gimnasios por todos lados, expuso. Es la importancia que le estamos dando al cuerpo. Y no es que esto está mal, lo malo está en no equilibrar la atención a la persona, en no atender de igual modo al espíritu porque somos espíritus encarnados, alma y cuerpo.

Cómo atendemos a nuestra alma, cómo la alimentamos. El alma se alimenta para todos los creyentes por los sacramentos recibiendo los sacramentos, se alimenta por la palabra de Dios, escuchada reflexionada, en la iglesia, la palabra de Dios.

La celebración eucarística congregó a personas de diferentes edades y funcionarios municipales encabezados por el alcalde Renán Barrera Concha y su esposa Diana Castillo Laviada.



El arzobispo Gustavo Rodríguez celebró con el presbítero Antonio Tamayo Loeza, vicario de la parroquia San Juan Pablo II.- Claudia Sierra Medina