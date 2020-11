Alternativas para estudiar maestrías en línea en México

Las maestrías en línea representan una alternativa innovadora en estos tiempos de crisis sanitaria, de esta manera el riesgo de contagio a causa del Covid-19 se disminuye, y lo más importante, no se ven afectados los niveles académicos de las materias a cursar, de hecho, exigen el mismo compromiso.

También, se cuenta con numerosas maestrías en línea para estudiar como podemos ver en maestriasenlinea.org en donde se presentan muchas alternativas para hacer tu posgrado por Internet e inclusive hasta de maestrías en línea gratis se habla.

Uno de los beneficios de las maestrías en línea es que los estudiantes pueden organizar sus horas de estudio según los compromisos previos, así no se ven perjudicados por la carga horaria. En el mismo orden de ideas, se dispone de bastante tiempo para la realización de cada actividad.

Cabe destacar, que las maestrías en línea en México disponen de una alta valoración académica debido a la instrucción de los profesores, de esta manera los estudiantes contarán con una asesoría de óptima calidad. Entendiendo este detalle, daremos a conocer las mejores casas de estudio del país.

¿Cuáles son las carreras más demandadas de las maestrías en línea?

A pesar de la innovación de este sistema de educación, dispone de un límite bastante bajo de opciones a elegir, no obstante, habrá una amplia demanda con respecto a las opciones elegibles. Algunos de los centros educativos con mayor valoración es el Instituto Politécnico Nacional.

Algunas de las elecciones posibles del IPN son la Gestión Inmobiliaria y Urbanismo, de esta manera es posible que los estudiantes de pregrado puedan cursar una especialización dedicada a la creación de urbanizaciones y centros. En el mismo orden de ideas, su certificación tiene una gran demanda laboral.

Hay otras opciones, por ejemplo, la más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta casa de estudios tiene una amplia gama de opciones, donde las más destacadas son derecho y psicología, cabe destacar que tienen un amplio claustro de estudiantes.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar una maestría en línea?

En primer lugar, deberán saber que el tiempo es mucho más accesible que la modalidad presencial, de esta manera puede ajustar sus momentos disponibles para empezar con sus lecciones. Aparte de lo ya mencionado, resultará mucho más económico al disminuir algunos gastos, por ejemplo, el transporte.

Con respecto a las evaluaciones, los estudiantes tendrán una mayor facilidad al momento de estudiar cada uno de sus módulos de estudios, el motivo de esto es que tendrán más tiempo para culminar cada uno de ellos.

Pero si duda alguna lo más llamativo es la asesoría de los docentes, esto quiere decir que estos facilitadores podrán contestar cada una de sus dudas en cualquier momento, así no tendrán ningún tipo de incertidumbre al momento de estudiar sus materias.

¿Cuál es el tiempo de duración y costó de las maestrías?

No piensen que la facilidad de tiempo es un sinónimo de menos carga académica, de hecho, tienen básicamente el mismo tiempo de estudio, siendo esté de aproximadamente 3 años y 8 meses. Sin embargo, si hacen adelanto de materias pueden reducir 1 años de estudios.

El precio por cada trimestre de las maestrías en línea es de aproximadamente 300.000 y los 600.000 pesos. Deben tener este monto siempre presente, ya que puede cambiar según la universidad que decidan seleccionar como destino de estudio.

¿Es mejor una maestría en línea que hacerla presencialmente?

Los estudiantes en ocasiones no quieren dar el paso para realizar su maestría por Internet, porque tienen miedo o la incertidumbre acerca de si vale la pena estudiar en línea su posgrado, además de que, estamos acostumbrados a tomar nuestras clases presencialmente.

En principio, si que es verdad que, cuesta adaptarse a esta nueva modalidad en la que se interactúa en clase por medio de plataformas de educación a distancia para poder darle seguimiento a la maestría por Internet, sin embargo, hay que considerar que esto es meramente pasajero, noes que ese sentimiento se vaya a quedar así toda la vida.

Por tanto, estudiar una especialidad de maestría en línea no tiene porque darnos miedo, poco a poco se le va encontrando el hilo y termina volviéndose más a meno toda nuestra educación y relación con los profesores y compañeros de la carrera.

Por otro lado, una realidad es que existen carreras de maestría en las que se requiere de un laboratorio para realizar las prácticas que se van dejando, esta si que sería una desventaja, sin embargo, la alternativa que se tiene en estos casos es utilizar simuladores en la computadora, que hoy en día prácticamente los hay de todo tipo.

Así que, si te estas deteniendo de estudiar tu maestría en línea porque crees que no vas a aprender en esta modalidad, no lo hagas más, verás que poco a poco te familiarizaras y estarás más que contento de no haberte quedado sin estudiar lo que te apasionaba por quererte esperar a hacerlo presencialmente en alguna universidad de México.

(I.S.)