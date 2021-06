Alzan la voz “Las Niñas”

La obra, todos los viernes y sábados de manera virtual

Como si fuera cine en vivo, los viernes y sábados se presenta “Las Niñas”, obra de teatro de la dramaturga María José Pasos que muestra a dos actrices que se cuestionan qué tan lejos están de la realidad que vivían las mujeres de siglos pasados o que siguen siendo niñas en un mundo escrito y gobernado por hombres.

Dirigida por David Hurtado, en la obra actúan Susan Tax y Gina Martínez, quienes encarnan a A Y B, dos actrices que acuden a un casting donde compiten por ser la elegida y que descubrirán que los personajes que han elegido o que las han elegido las confrontarán con su propia vida y las llevarán a cuestionarse.

El proyecto, relata Gina Martínez, nació poco antes de que se inicie la pandemia. “Un día, platicando con Susan, hablábamos de que queríamos retomar proyectos propios, que hablaran de temas que nos tocaran y empezamos a hablar de cosas que nos preocupaban, que nos habían pasado”.

Posteriormente, ambas se dieron cuenta de que lo que habían platicado sobre ser mujeres y ser actrices, parecía una obra de teatro. Entonces comenzaron a darle forma al proyecto, que llamaron “Las niñas”, porque la dramaturga María José Pasos le dijo, cuando comenzaron el laboratorio, que a las mujeres a pesar de su edad se les sigue tratando como niñas.

En el laboratorio, continua Gina, María José les dio unas lecturas feministas como “Un cuarto propio” de Virginia Woolf o “Teoría King Kong” de Virginie Despentes, lo que las llevó a dialogar con algunos personajes de la dramaturgia.

“Nos dimos cuenta que como actrices había personajes que siempre nos habían llamado la atención o que siempre queríamos interpretar, pero justamente en ese papel de actrices pasivas o de intérpretes, sabíamos que era difícil que alguien nos invitara a hacer esos personajes porque ya no se utilizan tanto”, dice Gina. “Son personajes fuertes, empoderados, que toman decisiones muy arriesgadas; pero también nos dimos cuenta que eran personajes escritos por hombres y que quizá en esa lectura o visión masculina había una parte de nosotras que quería decir: ‘No, es que no se merece este final’”.

Difícil situación

La obra también plantea la situación de las personas que se dedican al teatro y que no tienen un sueldo seguro y siempre están con la incertidumbre de qué hacer cuando terminan un proyecto.

“A partir de esa estabilidad que una compañía genera fue que hicimos que las actrices A y B audicionen para entrar a la compañía, no solamente para ser reconocidas sino para tener una estabilidad económica con todo lo que implica: trabajo, estar en escena, bien pagada durante dos años…”, dice Susan.

Susan, productora de la obra, añade que en algún momento de “Las niñas” se van relacionando tanto las historias de personajes clásicos con las vidas que A y B llevan.

“Al final lo que vemos es a estas actrices que están compitiendo, que están cuestionando su vida como actrices, como profesionales, como mujeres en donde encontramos que no es necesaria la competencia, que lo que necesitamos es apoyarnos las unas a las otras, que no hay que buscar la aprobación de ninguna otra persona y que juntas podemos hacer cosas y podemos crear más que buscar ser la perfección”.

La obra, dice Susan, también cuestiona la idea patriarcal de que la mujer debe ser delgada, alta, bonita, perfecta… “Justo lo que buscamos es este abrazo de sororidad, donde nos apoyamos las unas a las otras, donde nos damos cuenta del valor que tiene cada una, y por lo tanto las dos merecemos nuestro lugar en el mundo”. En ese sentido, María José Pasos señala que la obra nace desde el feminismo. “Originalmente como equipo nos planteamos la necesidad de hablar sobre las mujeres y el papel de las mujeres, particularmente en la escena; sin embargo, en un inicio teníamos un mal entendimiento de lo que era el feminismo, claro, más condicionado por cierto tipo de feminismo punitivo que viene a dar un nuevo debe ser: cómo es ser feminista y qué significa ser feminista, como una moral feminista rígida.“En ese entonces, las compañeras tenían ciertos resquemores al decir ¿es o no es una obra feminista? porque hay una corriente muy punitiva del feminismo que no compartimos (…) Después de descubrirnos en las lecturas de estas mujeres, es que podemos decir que efectivamente se trata de un proyecto feminista no solo por el tema, sino que es feminista desde su dinámica de producción que siempre abogó por una dinámica horizontal, libre de jerarquías y muy sorora”. .— Iván Canul Ek

La obra Más detalles

“Las Niñas” es una obra de teatro de la dramaturga María José Pasos y es virtual.

Boletos

La obra, de la compañía Belacqua, se presentará de manera virtual todos los viernes y sábados hasta el 19 junio. El precio del boleto es de $80 y se puede adquirir en boletópolis.com o en la rendijasedevirtual.com