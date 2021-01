Amanda Gorman declama: "La democracia nunca puede ser derrotada"

WASHINGTON.- La joven poeta Amanda Gorman aportó hoy miércoles 20 de enero fuerza y esperanza a la investidura del presidente Joe Biden.

Con un emotivo poema declaró el comienzo de una “era de redención” en Estados Unidos y recordó que “siempre hay luz”, incluso en los momentos más oscuros.

My first ever children's book Change Sings is now available for pre-order! Illustrated by @lorenlong (of Barack Obama's "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters") & published by @VikingChildrens @penguinrandom . Be the first to own it below! https://t.co/Pui0TP7NF6 pic.twitter.com/sCBrvn4sEu

Amanda, de 22 años, conmovió durante más de cinco minutos a los cientos de asistentes a la investidura de Biden con unos versos en los que trabajó durante semanas pero que no remató hasta después de los disturbios en el Capitolio del 6 de enero, inspirada por la necesidad del país de encontrar consuelo.

La poeta afroamericana es la más joven que pronunció un poema en una investidura presidencial en Estados Unidos, y recibió alabanzas casi inmediatas al terminar de recitar su obra, titulada “La colina que escalamos”.

Thank you! I would be nowhere without the women whose footsteps I dance in. While reciting my poem, I wore a ring with a caged bird—a gift from @Oprah for the occasion , to symbolize Maya Angelou, a previous inaugural poet. Here’s to the women who have climbed my hills before. https://t.co/5Tegd20sko