Amenaza a Carlos Loret y el catálogo de Televisa, de lo más leído de 2019

MÉRIDA.- Las actualizaciones a Whatsapp y su incompatibilidad con algunos sistemas operativos, la imagen de un leopardo que se hizo viral y las amenazas al yucateco Carlos Loret de Mola encabezan el top de notas más leídas en yucatan.com.mx durante 2019.

A continuación, el listado de las 10 notas que más páginas vistas obtuvieron en el sitio web de Diario de Yucatán.

En marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría cumplir en breve su amenaza de cerrar la frontera entre su país y México. Esto, ante el avance de las caravanas migrantes que llegaron desde Centroamérica. La noticia generó 252 mil páginas vistas en el sitio.



Por segundo año consecutivo una nota relacionada con el polémico “catálogo de Televisa” se encuentra en el top diez. En este caso, la información estuvo relacionado con una imagen de la supuesta ficha de Lucero, así como los precios por tener un encuentro con ella. La información generó 283 mil páginas vistas.



El pasado 31 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su estado natal Tabasco para la toma de protesta del gobernador electo Adán Augusto López Hernández. En el recibimiento le gritaron consignas las cuales quedaron grabadas en un vídeo. Durante este año la noticia generó 290 mil páginas vistas.

El pasado 18 de noviembre la ciudad de Barrow, en Alaska, vio su último atardecer del año. Por su posición geográfica, los habitantes de esa ciudad verán el sol nuevamente el 23 de enero de 2020. La información generó 296,108 páginas vistas.

Here it is! 🌞 The last sunset of the DECADE!! This is Utqiaġvik (Barrow), Alaska on Monday, November 18th at 1:50 p.m. The sun will rise again January 23rd, 2020. #shareyourweather @CBCSask Photo from: U.S. Federal Aviation Administration pic.twitter.com/E83ynT6N0X

El hallazgo de un par de extraños reptiles, “como una mezcla de iguana con culebra”, causó extrañeza y temor entre habitantes de Sitilpech, comisaría de Izamal. Finalmente los animales resultaron ser ejemplares de eslizón yucateco. La información tuvo 321,208 páginas vistas.

Un internauta en Twitter acusó que parte del traje de zorro que usó Regina Blandón en “¿Quién es la máscara?” habría sido plagiado a un diseñador poblano. En la misma red la actriz ofreció disculpas y dijo no estar relacionada con la confección del traje que portó. El hecho arrojó 370 mil lecturas.

En septiembre pasado NewsFlare publicó el vídeo del encuentro de unos buzos con una anaconda gigante en el río Formoso, en Brasil. De acuerdo con los datos de la grabación , los profesionales Bartolomeo Bove y Juca Ygarape captaron las imágenes en julio. El hecho tuvo 464,520 páginas vistas.

Sunshine Antonio Rodríguez Peña, líder de los pescadores de San Felipe, Baja California, y señalado en reportajes por el periodista Carlos Loret de Mola como el operador del “Cártel de la Totoaba”, expresó en un vídeo en sus cuentas en redes sociales que no amenazó de muerte al comunicador, “pero debe aprender a comer con popote, porque los dientes sí se los voy a tumbar”. Esto ocurrió en marzo pasado y tuvo 547,193 páginas vistas.

Uno de los retos de internet del año fue intentar encontrar un leopardo en una fotografía donde a simple vista solo hay tierra, plantas y un tronco. Así, mucho lo intentaron pero no todos lo encontraron. La nota con los detalles de dónde está el felino generó 607,696 páginas vistas.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo