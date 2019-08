Romance en su despedida

Amos Lucidi se despide con un concierto especial

El piano es un instrumento con muchas facetas, posibilidades sonoras y que puede crear muchos ambientes diferentes, recuerda el pianista Amos Lucidi, quien brindará una muestra de ello en el concierto “Contrastes del piano”, hoy a las 8 p.m. en el teatro José Peón Contreras.

La presentación será muy especial porque Amos Lucidi se despedirá de Mérida, ya que iniciará estudios de doctorado en el extranjero a finales de este mes y también porque ejecutará piezas que nunca tocó en público.

El concierto forma parte del programa Panorama escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes.

El repertorio está integrado por tres obras ligadas fuertemente al romanticismo: la Suite cubana de Manuel M. Ponce, la Sonata No. 21 en do mayor “Waldstein” Op. 53, de Ludwig Van Beethoven y la Sonata No. 3 en FA menor, op. 5, para piano, de Johannes Brahms, indica.

La Suite cubana la compone el mexicano después de una estancia en la Isla y consta de tres movimientos: Serenata Marina, Plenilunio y Luz de ocaso. Los tres hacen referencia a este ambiente nocturno, de atardecer, de tranquilidad, de calma, de intimidad, explica Amos.

La Sonata “Waldstein” es una de las más reconocidas para piano, dedicada al conde Waldstein. Su importancia radica en que Beethoven utiliza la escritura pianística para lograr sonoridades novedosas, dijo el pianista.

La Sonata de Brahms es probablemente una de las sonatas más importantes del romanticismo, tiene carácter sinfónico, destaca. La obra es larga, dura de 40 a 45 minutos, está organizada en cinco movimientos “muy contrastantes”. Sería la primera vez que se toque en Yucatán en público en los ultimos 10 o 20 años.

Amos Lucidi , de origen italiano, con 16 años de trayectoria artística y avecindado en la ciudad estudiará el doctorado en Interpretación Pianistica en la Universidad de Minesota, Estados Unidos. Fue uno de los creadores de la primera maestría en Artes Musicales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la que fue maestro.

Luis Fernando Faz Rodriguez, jefe del departamento de creación, producción y programación de Sedeculta recordó que el programa Panorama escénico publicó hace algunos meses la convocatoria para invitar a la comunidad artística local a presentarse en diferentes teatros, sin costo de renta.

Antes, para poder acceder a un teatro, se tenía un costo de renta y ahora se hizo un cambio de decreto para uso de teatros, se reforma y se les puede otorgar los teatros de forma gratuita, sin costo de renta.

Los teatros son de los artistas y ellos son los que le dan vida, expresa.

Detalla que la convocatoria recibió 58 proyectos con 88 funciones, porque hay algunos que brindarán dos funciones; recuerda que ayer fue el primer evento del programa Panorma escénico y el concierto de Amos de hoy es el segundo de la agenda y el primero en música. La programación de esta convocatoria cerrará el 28 de diciembre con la última actividad, detalla el funcionario.— Claudia Sierra Medina

Entradas

Los boletos para el concierto de piano de Amos Lucidi tienen precio de $120 (general) y $80 (niños, estudiantes y personas con credencial Inapam) están a la venta en electrotickets.mx y en la taquilla del teatro.