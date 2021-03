Ana Cristina Muñoz: El respeto es clave para disentir

Lamenta la falta de principios

Todos tenemos la posibilidad de abrirnos las puertas que queramos, siempre y cuando así lo decidamos, asegura Ana Cristina Muñoz Bello, gerenta de FBO (Oficina de Aviación Privada) del Aeropuerto Internacional de Mérida, entrevistada por el Día Internacional de la Mujer.

“Abrirnos las puertas depende de la iniciativa, el compromiso y las ganas con que hagamos nuestro trabajo”, dice la también gerenta del CIFAL Mérida (Centro Internacional para la Formación de Autoridades y Líderes), perteneciente a Unitar (instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación).

Muñoz Bello es licenciada en Ciencias de la Comunicación, en los últimos nueve años ha laborado en la terminal aérea y entre sus responsabilidades desde la gerencia está el área de comunicación.

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Todas las personas tenemos la oportunidad y capacidad de abrirnos paso, indistintamente de ser mujeres u hombres. Cada persona tiene la decisión de destacar, representar o hacerse valer en cualquier área y, definitivamente, si lo haces con esfuerzo y disciplina vas a lograrlo donde tú lo decidas. Anteriormente trabajé en medios de comunicación y fue una plataforma en mi carrera profesional. Llevo 17 años trabajando. En los medios de comunicación se tiene una plataforma para que el periodista se dé a conocer. Así como hay periodistas especializados en ciertos temas, también hay la oportunidad de aprender de todo. Eso fue para mí un trampolín y me permitió decir: “Yo quiero trabajar aquí” (en el aeropuerto de Mérida) y que se me abrieran las puertas.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñarte?

Todos nos enfrentamos en algún momento a retos. No le diría trabas, sino retos, y en el ámbito profesional y familiar el secreto está en encontrar el equilibrio para desarrollarte. Las mujeres tenemos un reto innato que es la maternidad y llevar una familia. Si encontramos el equilibrio entre lo profesional y la familia todo fluye.

¿Has vivido discriminación por ser mujer?

No siento que me hayan discriminado. Puede haber alguna situación en la que alguien lo intente, pero si no te dejas simplemente eso se queda a un lado. Si te quedas con eso te va a afectar, pero si lo dejas pasar tú puedes seguir adelante. Está en nosotros aceptar la discriminación. Yo vería como un reto que alguien tratara de discriminarme, siempre voy a considerarlo no como una agresión sino como una oportunidad de mejorar y salir adelante, porque lo que piensa una persona no me va a definir. Nosotros debemos saber manejar las diversas formas de pensamiento.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Al contrario, he tenido la oportunidad de ser escuchada y eso me ha permitido desarrollarme. Me desempeño en una industria que pudiera pensarse es más para hombres. Se sorprenderían de conocer a tantas mujeres que se han desarrollado en la industria aeronáutica y poder verlo es una gran satisfacción, porque muchas mujeres a las que a lo mejor no vemos están en puestos claves para un aeropuerto. Es lo que tenemos que seguir apoyando y forjando en nosotras las mujeres.

¿Qué recomendarías a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Vivimos en una sociedad que nos ha permitido expresarnos desde trincheras que hace muchos años no existían. Ahora todos tenemos la oportunidad de expresarnos desde una red social, una tribuna, un micrófono y todas esas formas de expresión nos hacen diversos. En lo que sí tenemos que trabajar es en fomentar el respeto, porque todas esas diferencias merecen respeto. Creo que mi gran misión es crecer a una familia respetuosa, porque definitivamente muchas cosas de las que vemos ahora ocurren por falta de educación, de principios, de valores; eso es lo que tenemos que rescatar como sociedad para contribuir a la resiliencia ante cualquier cambio.— Claudia Sierra Medina

Voz femenina Opinión

Otros puntos de vista de Ana Cristina Muñoz Bello sobre la mujer en la sociedad:

Se abren camino

“(En el aeropuerto) hemos visto a muchas mujeres capitanas que se han abierto camino en una profesión que quizá se pensara no es para una mujer, pero hemos sabido demostrar que el género no hace la diferencia en ningún trabajo”.

Adaptación

“Podemos adaptarnos (a diferentes formas de pensar) siempre sobre la base del respeto, la humildad y la búsqueda de la equidad”.

Equipo

“Todos tenemos la capacidad de hacer que un equipo funcione, ya sea el equipo familiar o el equipo profesional”.