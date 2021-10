''Salir al mundo'' transforma el dolor en belleza

Ana Pazos invita a no juzgar con la impresión inicial

Crecer demasiado rápido es, para un adolescente, algo difícil aunque ya se hace más común con los tiempos que se viven actualmente.

Responsabilizarse de situaciones cotidianas que deberían ser solo para los adultos de la familia, como estar pendiente de qué hay para comer y que los integrantes del hogar lleguen todos bien a casa al término de la jornada laboral, son algunas de las situaciones que vive Elisa a sus 12 años de edad.

Ana Pazos nos lleva a través de las páginas de la novela “Salir al mundo” (Planeta, 2021) por la vida de la protagonista, que invierte papeles con su madre Virginia, desastre natural y para nada ejemplo de progenitora.

En entrevista con Diario de Yucatán, Ana platica cómo surge la historia de su nueva novela y lo que hay en el interior de los personajes.

Elisa es una adolescente que podemos encontrar en cualquier parte de nuestra ciudad, país y mundo: una que se vuelve adulto a la fuerza y al principio no sabe cómo sobrellevar esa situación, más que dejarse llevar por la corriente y los acontecimientos diarios.

“Al principio la protagonista lleva la situación de sentirse responsable de su madre y todo lo que ocurre en la casa de manera solitaria, de ahí que tenga ataques de ansiedad porque se siente abandonada. Pero una vez que conoce a Erika, la amiga de su madre, y Vito se siente más acompañada con los que considera su familia sustituta e incluso más funcional. Todo eso enriquecido con el consuelo que encuentra en el arte y la creatividad”, describe la autora.

La entrevistada reconoce que la historia de “Salir al mundo” tomó un giro conforme desarrolló los personajes. “Inicialmente mi idea era escribir una historia que hablara de cómo el arte nos puede llevar a procesar las situaciones que nos toca vivir, principalmente las más difíciles, y para ello creo el personaje de Erika, la amiga de Virginia y su hija Elisa. Durante este proceso conozco a unas vecinas, madre e hija de unos once o doce años de edad y que vivían juntas. Al parecer llevaban una vida de roles invertidos: la niña regañaba a su mamá, mostrando que ella estaba a cargo de todo, y se notaba que la señora le dificultaba la convivencia diaria a la niña”.

“Confieso que me llama la atención esta relación y lo que podría sentir la niña, con toda esa responsabilidad y que su mamá se comportara como una adolescente descarriada”, añade.

Es así como Ana Pazos se inspira para crear a Elisa y Virginia, que al final se alejaron del perfil de las vecinas que ni siquiera llegó a conocer a fondo, pero que fueron el detonante.

“Y como en la adolescencia es común enamorarse, algunas veces de personas mayores, me pareció adecuado crear el personaje de Vito, para que la historia tocara lo compleja que pueden ser las relaciones personales. Así surgen los primeros ingredientes de la novela”.

Para lidiar con sus problemas Elisa cuenta con un talento: puede convertir su angustia en origami, collages y pinturas únicas. De la mano de Erika, la amiga de su madre que nunca las deja solas, abre su mente a la historia del arte y se sumerge en ese mundo...

Sin duda, todos los personajes tienen su magia, pero a la vez esconden algo de su pasado o presente. Ana Pazos no puede evitar sentirse identificada con Elisa y Erika, por su amor al arte. “Las entiendo bien y por eso se me hizo fácil desarrollar sus perfiles. En cambio, los demás fueron más desafiantes”.

Y es que la relación de Elisa con Virginia, su mamá, se torna a veces áspera con la llegada de Vito, el vecino de 18 años que despierta en ambas un interés especial.

Por un lado, Elisa experimenta esas mariposas en el estómago cada vez que ve al joven, le da pena tener algún detalle con él, pero a la vez quiere un mayor acercamiento. Y por el otro, Virginia y su innegable gusto por los hombres jóvenes y su natural coqueteo cuando llega uno a su vida.

“Sin duda algo tremendo”, expresa Ana con una risa contenida. “Al final Elisa sabe que Vito no está interesado en su mamá, aunque al principio le llame la atención. Como la niña tiene una relación más estrecha con el joven siente que tiene esa pelea ganada a su mamá”.

Las hojas de papel, un elemento que acompaña a varios de los personajes a lo largo de la historia, son un arma de doble filo para Elisa y el canal para descargar su ansiedad y conflictos, al principio haciendo bolitas de papel que se tragaba y después creando arte.

“Es curioso ver cómo tomamos algo que nos afecta interiormente y lo transformamos a través de la pintura o el origami. Es muy terapéutico. Comerse las bolitas de papel forma parte de un ciclo que le toca vivir y superar”, añade.

“Elisa encuentra consuelo en el movimiento de sus manos, en hacer cosas con ellas y, de esta manera, canalizar su ansiedad. Por eso primero lo hace haciendo las bolitas con el papel y tragándoselas, pero cuando conoce a Erika, quien le enseña cómo transformar todas sus emociones en arte, deja de hacerse daño”, agrega.

“Salir al mundo” es una novela sobre la tragedia de crecer demasiado rápido pero también es una obra que aboga por la empatía, como su misma autora defiende. “En sus páginas se aprende a no juzgar a las personas con la primera impresión, da muestras de cómo la protagonista deja de sentirse víctima y abandonada por su madre, y cómo va dando importancia a las cosas que le parecen duras, para tener una mejor relación consigo misma y los demás”.

Ana Pazos añade que su obra también fomenta la curiosidad por el mundo del arte y motivará a algunas personas a querer saber más de los artistas que menciona en su historia.

“Tengo muchos amigos que la están leyendo, han expresado que les gusta mucho y se sienten enganchados desde el principio”.

El confinamiento por el Covid-19 afecta a Ana, pues a ella le gusta salir y conocer nuevos lugares, convivir con los amigos y de ahí alimentar la creatividad para nuevas historias. “En este tiempo me he sentido menos creativa, por la falta de estímulos, pero no por ello me detengo y adelanto que tengo un par de nuevos proyectos que pronto verán la luz editorial. Pero no quiero adelantar más”.

Finalmente, Ana Pazos invita a leer su nueva novela. “Van a encontrar personajes muy reales con los que se van a identificar, van a pasársela bien porque mantiene el interés de principio a fin. Garantizo que leer ‘Salir al mundo’ será una buena experiencia que les hará reflexionar sobre ciertos temas y despertará su curiosidad en otros”, asegura.

“Es una novela que también les va a sorprender por lo completo de las relaciones de los personajes y sus historias y cómo lograron transitarlas. No sé, quizá con uno de esos personajes se identifiquen y encuentren consuelo y hasta solución a sus conflictos personales. Ahí está lo bonito de la literatura: saber que no somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil”.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm@gmail.com)

Libro Detalles

Otras consideraciones de Ana Pazos sobre su novela juvenil “Salir al mundo”:

Empatía

“Es una novela coral con historias entrelazadas entre la protagonista y los personajes adultos, todos con conflictos y ansiedades; algo que hace crecer esa empatía entre las generaciones de lectores y comprender mejor lo que todos pasan en momentos difíciles”.

Barrera

“Me llena de alegría escuchar que mi abuelita ya leyó dos veces o conocidos que rondan los 20 años también están encantados con la historia, lo que demuestra que sí se puede romper esa barrera que a veces imponen las etiquetas de literatura juvenil o infantil”.