Analizarán la antropología con un congreso virtual

“Los patrimonios, interconexiones globales en un mundo posible” es el tema del congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (Iuaes, por sus siglas en inglés) que se realizará de manera virtual en Yucatán del 9 al 13 de noviembre.

Por su importancia para la antropología, Yucatán fue elegido como sede para la edición del congreso en 2021. Originalmente planeado como un evento presencial, la pandemia de Covid-19 llevó a realizar las actividades a través de Zoom.

En la organización del congreso participan las principales instituciones de investigación y enseñanza de la antropología en México: el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

La coordinadora del Congreso es la doctora Victoria Chenaut, del Ciesas, y la secretaría general está conformada por la doctora Mirian Solís Lizama y el doctor Rodrigo Llanes Salazar.

Entre las actividades del congreso que se transmitirán en las redes sociales se encuentran la inauguración, a realizarse el martes 9 de noviembre a las 7 a.m.

A las 7:30 a.m. será la conferencia “Culture and New Global Trends in Reimagining Heritage: Significance, Cultural Industries and Video Games”, se impartirá por Lourdes Arizpe.

También habrá un homenaje, el jueves 11 a las 6 p.m., al antropólogo brasileño Gustavo Lino Ribeiro.

Asimismo, Ochy Curiel Pichardo dará la conferencia “Apropiación del patrimonio: racismo multicultural” el viernes 12 a las 6 p.m.

Como parte de las actividades culturales abiertas al público, se encuentra la charla “Paseo por la canción yucateca” impartida por Enrique Martín Briceño, director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que se llevará al cabo el 9 de noviembre a las 6 p.m. La charla se podrá ver a través de la página de Facebook del congreso, Iuaes 2021 Yucatan Congress.

Las inscripciones concluyen mañana. Para más información visita la página: www.iuaes2021yucatan.org.