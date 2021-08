Anima a creer en sí mismos

El libro de Carlos Mesber, una guía para las personas

Primero fue odontólogo, luego actor, en los últimos años productor de televisión y ahora, a sus 46 años de edad, el venezolano Carlos Mesber está promoviendo “El libreto de tu vida lo escribes tú”, su primer libro.

“Lo que me llevó a escribir es que toda la vida me ha gustado la lectura”, dice Carlos Mesber, famoso por haber participado en la telenovela “Gata salvaje” y por ser el productor del programa de espectáculos “Suelta la sopa”.

El libro, explica a Diario de Yucatán, es motivacional y pensado para que el lector crea en sí mismo, descubra su verdadera pasión y crezca como persona y en el ámbito profesional.

“Yo que he estado en la industria de la televisión me doy cuenta que hay muchos profesionales que son muy buenos, puede haber mil cantantes o actores o conductores, pero lo que va hacer la diferencia es qué te hace único”.

Considera necesario cultivarse internamente y crecer todo el tiempo y a eso apuesta el libro, que Carlos empezó a desarrollar en 2015 y terminó el año pasado, aprovechando el confinamiento por la pandemia.

“El libreto de tu vida lo escribes tú” lo hizo pensando en la gente a la que no le gusta leer o que se pierde en la lectura y por ello utilizó un lenguaje coloquial, directo y claro.

“El libro te ayuda a que creas en ti, a conocer técnicas de cómo descubrir tu verdadera pasión en la vida, te ayuda a entender cómo ganar seguridad en ti y los métodos para lograrlo, también tiene muchos tips de qué hacer y qué no hacer a la hora de salir a ‘venderte’… Es un libro muy positivo que en medio de todo lo que estamos viviendo te levanta y te dice: ‘sí puedes’”.

No tuvo apoyo

Convencido de que es uno mismo quien escribe el libreto de su vida, Carlos Mesber comparte que desde su adolescencia quiso trabajar en televisión y hacer todo lo que hace hoy día. Sin embargo, reconoce que su familia, de origen árabe y muy apegada a las tradiciones, no estaba de acuerdo y lo impulsó a estudiar una carrera “que valga la pena”.

“Yo fui indirectamente empujado a estudiar Odontología en la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué de dentista, pero al mismo tiempo trabajé en la carrera que sí me apasiona en la vida: la producción, la actuación y la televisión; al paralelo hice las dos cosas.

“Luché muchísimo por lograrlo y me di cuenta con el pasar del tiempo que el libreto de tu vida lo escribes tú y que no debes permitir, porque es muy ligero y frágil, que ese bolígrafo que escribe tu vida sea robado por otra persona, porque te lo roban: tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu novio, tu mujer, tus hijos, tus amigos, quien sea te lo quita de las manos fácilmente cuando no está arraigado lo que quieres y sientes, y cuando no tomas decisiones de tu vida otra persona las va a tomar”.

El título del libro es una metáfora de quienes trabajan en la industria del entretenimiento porque un libreto es lo que guía un programa, una película o una serie. “Ese libreto lo agarra el director y lo hace y ejecuta; para mí el director es Dios, quien al final dice cómo se hacen las cosas y te ayuda a hacerlas, pero por lo menos el guion escríbelo tú, a tu paso, escribe tu historia, escribe tu vida”.— Iván Canul Ek