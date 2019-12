Animado festejo navideño

Música, regalos y baile en la posada de Megamedia

El ambiente navideño y los buenos deseos predominaron ayer en la tradicional posada de Grupo Megamedia, en la que participaron colaboradores de las diferentes unidades de negocio.

Un momento del animado baile de la tradicional posada de Grupo Megamedia. Foto: Megamedia Mario Enrique Alamilla May dentro de la cabina de aire para tomar un papelito que le indicaría cuál sería su regalo de la rifa, que a la postre fue una televisión de pantalla plana ❮ ❯

La fiesta, realizada en el Club Libanés, fue amenizada por el grupo Taxco y contó con la actuación de Ismael Salazar “Mactá”, quien hizo a reír a los presentes con una selección de chistes sobre la educación de los hijos de ahora o las situaciones que viven las familias en la fiesta de Navidad.

La celebración dio comienzo a la 1 de la tarde con la llegada de los invitados, incluyendo treinta colaboradores que fueron homenajeados por 20, 25, 30 y 35 años de labores en la corporación.

En la entrada, que lució decorados navideños, los colaboradores fueron recibidos por el búho Leo, personaje del Diario de Yucatán, y la Tía Justa, Habanerto y Jalapedro, personajes del periódico ¡Al chile!, con quienes más de uno aprovechó sacarse una fotografía.

Y mientras los asistentes ocupaban sus lugares en las mesas adornadas con flores de nochebuena se escuchaba música navideña.

Una vez que todos estuvieron instalados, Ricardo Juaristi González de Cosío, director corporativo de Capital Humano, dio la bienvenida compartiendo historias sobre el valor y el crecimiento de la compañía en los últimos años.

En un momento de su mensaje, y tras resaltar el crecimiento y la diversificación de Grupo Megamedia, dijo que para trascender y tener éxito se necesitan cuatro elementos: pasión, conocimiento, práctica y estar en el momento histórico.

Señaló que este año se está cerrando un ciclo y un año de mucho esfuerzo para todos los colaboradores. “Yo no sé si tú, este ciclo que estás cerrando lo estás cerrando bien o mal, pero tú eres el que le da vida a ese ciclo, no es el ciclo el que te cierra a ti.

Resaltó que también se está cerrando una historia en la que el Diario cumplió 94 años. “Estamos en un momento histórico, vamos por los 95 años. Yo no sé si en otros 90 años alguien voltee para atrás y hable de la diversificación de la compañía, y de repente diga que todos los que estamos ahora aquí estamos haciendo historia”.

Tras las palabras, y mientras fluían platos de botanas, se hizo una primera parte de la rifa, que incluyó una dinámica en la que los elegidos seleccionaban papelitos premiados dentro de una urna con túnel de aire.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Carmen del Socorro Zapata Sierra, Ángel Noh Estrada y Omar Concepción Pérez Echeverría recibieron sendos reconocimientos por sus 35 años de antigüedad.

Por 30 años se reconoció a Leticia Esther Contreras Carvajal, Roger Antonio Esparza Torano, Francisco Aké, Abroncio Mis Mex, Manuel Paulino Poot Ciau, Víctor Manuel Dzul Zum, Gaspar Ignacio Silveira Malaver y Rosa Evangelina Bates López. Igual se entregaron reconocimientos a 11 colaboradores con 20 años de antigüedad, y ocho con 25.

Para cuando concluyó la entrega de reconocimientos y las fotografías de rigor, ya comenzaba la repartición de la comida que para la ocasión preparó Banquetes Maldonado.

La fiesta continuó con el anuncio de Ismael Salazar Hoyos “Mactá”, quien apareció en el escenario cantando “¿Quién será?”, para luego soltarse con chistes sobre mujeres y hombres.

En su show de más de una hora, el comediante también bromeó sobre el cuidado de los hijos de antes y los de ahora desde que son bebés, así como de los adolescentes cuyo mundo y ocio depende ahora de si hay o no Wi-Fi en la casa.

Al show, en el que el comediante hizo notar sus “dotes” de cantante al interpretar temas de José José, Luis Miguel y Fito Olivares, siguió el baile, con lo que una buena parte de los invitados se animó a darle brillo a la pista al ritmo de los temas interpretados por la organización musical Taxco.

La fiesta concluyó con la segunda tanda de la rifa, en la que los afortunados se llevaron pantallas, ventiladores, licuadoras, y tostadores, cafeteras, entre otros electrodomésticos, y una nueva tanda de baile.— Jorge Iván Canul

Roger Esparza Torano

La tecnología es algo fascinante, transforma de manera eficiente a mi persona ya que hace todo más fácil. Con una llamada, correo o mensaje de WhatsApp hace más ágil la respuesta del cliente y mía. Todo es parte de una buena atención que se refleja en ventas.

Paulino Poot Ciau

Mi trabajo es la impresión de periódicos, el manejo de máquinas. La tecnología nos ha impactado mucho. No nos queda de otra que adaptarnos.

Patricia Blanco Parra

Definitivamente, la tecnología ha impactado en todo y en este medio de información, más. Tenemos que aprender cosas nuevas y no quedarnos estancados y desactualizados. Nuestro trabajo exige que todos los días aprendamos algo nuevo.

Lidieth Serrato Salas

La tecnología me ha dado la oportunidad de aprender nuevas cosas y la facilidad para realizarlas en mucho menor tiempo. He aprendido a tomar los cambios con buena actitud ya que todo es para mejorar.

Antonio Iván Ciau

En lo personal el impacto de la tecnología ha sido positiva agilizando y facilitando los procesos, teniendo a la mano la información con un clic. La adaptación fue un proceso rápido, porque he tenido la fortuna de tener excelentes capacitadores.

Severo Mateo Ku Chan

Hemos tratado de adaptarnos a la tecnología. Antes usábamos los mensajes por víper, ahora con el teléfono celular podemos hablar directamente con los clientes. No ha sido difícil adaptarnos, para nada.

Omar Pérez Echeverría

Mi trabajo es mantener al edificio en climatización, iluminación, reparaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. Los procesos han mejorado y los equipos son más modernos. Ha sido fácil adaptarse porque hemos tomado cursos.

Abroncio Mis Mex

Tenemos que adaptarnos al cambio, no nos queda de otra. Antes los reportes se llenaban a mano, ahora es con el sistema. Desde luego, nos ha facilitado muchas cosas. Sí nos ha costado trabajo adaptarnos, porque somos antiguos, pero aquí estamos.

Francisco Aké

La tecnología nos beneficia, nuestro trabajo es más rápido. Me he adaptado a todo lo nuevo que ha salido, si no logro dominarlo al momento investigo manuales hasta tenerlo al 100 por ciento. Me gusta la tecnología, los avances; veo que nos benefician siempre.

Diego Rivero Chan

Ha cambiado la forma de realizar las tareas del día a día. La tecnología me permite comunicar y recibir información a gran velocidad. La capacitación constante, la búsqueda de apoyo y compartir experiencias siempre será muy valioso.

Víctor Manuel Euán

La tecnología ha impactado bastante en el trabajo porque ha cambiado mucho el proceso. Ahora es un proceso casi instantáneo, de volada ya se sabe quién recibió un paquete, a qué hora y dónde está el vehículo. Todo comienzo es complicado, pero uno se adapta.

Víctor Manuel Fajardo

Ha habido mucho avance. En lo mecánico sigue siendo igual, pero el proceso ha cambiado mucho porque han metido máquinas más adelantadas para la impresión de las placas. Conforme pasa el tiempo tomas más experiencia y conoces mejor la maquinaria.

María Luisa Álvarez

La tecnología favorece el flujo de información. Esta nueva realidad me ha exigido conocer más sobre sus avances. Todo lo relacionado con el área digital ha crecido mucho y esto me ha dado una pauta muy grande de innovación, ya que puedo ofrecer a mis clientes productos digitales y estrategias para mejorar sus ventas.

Ángel Noh Estrada

Los cambios tecnológicos imponen retos y el periodista que no se adapta termina rebasado. Quienes usamos las viejas máquinas de escribir hemos atestiguado las enormes bondades de la era digital. La defino como una aliada que a diario nos espera para invitarnos a subir a un vehículo en permanente transformación.

Carmen Zapata Sierra

Me siento feliz de pertenecer a esta empresa. Agradezco a los directores por la oportunidad y confianza brindada. La tecnología ha enriquecido mis habilidades y conocimientos y me ha ayudado a alcanzar los niveles de calidad deseados. La adaptación me dio un poco de trabajo, pero con el paso del tiempo lo logré.

Límberth Santos

En Circulación hemos cambiado las estrategias de ventas para seguir llegando a los consumidores. El mundo cambia y tenemos que ir a la par para seguir entrando a las casas con información oportuna y veraz. La empresa cuenta con redes sociales, suscripciones digitales y la página yucatan.com.mx; ha sabido adaptarse a los cambios.

Gaspar Silveira

No hemos tenido tiempo para sufrir por los cambios. Las herramientas han tenido que ser usadas sobre la marcha, porque así lo marcan los tiempos que vivimos. Impresiona la velocidad a la que podemos ir y obtener lo que se requiere. Y no sabemos qué más venga. La tecnología nos tiene vivos aquí en un medio que siempre va a la vanguardia.

Felix Mex Cauich

La tecnología es parte fundamental de mi labor, me permite innovar y optimizar mis funciones, los productos y servicios de los que actualmente soy responsable. Me he adaptado al cambio de manera sencilla, debido a que me gusta aprender porque me fascina crear y desarrollar ideas en beneficio de mi organización.

Víctor Dzul Zum

Como en otros campos de la vida, en estos 30 años el uso de las tecnologías en el Diario ha transitado por cambios muy importantes. Los cambios son más acelarados conforme pasan los años. En un ligero descuido corremos el riesgo de quedar rezagados. El reto no es solo el uso de los nuevos equipos sino también el de su máximo aprovechamiento.

Leticia Contreras

El impacto ha sido un cambio total en mi trabajo: mucho más rápido, menos errores y tiempo de entrega, e información a tu alcance. Me tocó hacer esquemas manuales e imprimirlos en impresora de punto. La adaptación no termina, cada día se aprende algo nuevo y tenemos que tener la actitud y el compromiso para trabajar de la manera más eficaz.

Carlos Cámara

El surgimiento de nuevas tecnologías es un desafío para reinventarnos como reporteros y continuar la vocación que descubrí en mi casa, Diario de Yucatán: estar atentos a las necesidades de la sociedad. Hay que aprovechar las ventajas que ofrecen las plataformas digitales, las redes sociales, sin olvidar los soportes de un periodismo de calidad.

José Alfredo Ku Mena

La tecnología ha transformado por completo la forma de realizar mis tareas. Antes, gran parte de ellas tenía que realizarlas de forma manual y, en caso de error, era complicado subsanarlo. Me he adaptado a la tecnología de forma gradual, algunos equipos han tenido este desarrollo, por lo que me he adaptado y familiarizado de manera constante.

Emanuel Rincón

La tecnología potencializa nuestras capacidades y nos ayuda a descubrir talentos. Bien empleada es un detonante del desarrollo humano. Como fotógrafo la digitalización acortó tiempos, pero no mi capacidad creativa; como periodista me da herramientas para mejorar mi trabajo. El sentido humano de comunicar aún es mi ideario.

José Ángel Solís Rivero

Definitivamente la tecnología impacta en el trabajo diario. Ha facilitado muchas cosas y también ha revolucionado la comunicación entre las personas. Hay que adaptarse a estos cambios dando soluciones en el trabajo. El celular es una herramienta indispensable y con una llamada o un mensaje a cualquier hora y lugar se pueden solucionar muchas cosas.

Alicia Pérez Loría

La tecnología es una herramienta indispensable para los procesos y servicios que actualmente ofrece el Archivo Histórico, ya que en los últimos años no solo ha evolucionado la forma de generar información, sino también su resguardo, almacenamiento y recuperación. He tenido que ampliar mi perfil con nuevos conocimientos y habilidades para satisfacer las demandas de la actualidad.

Juan Cauich Pech

La tecnología ha hecho más eficientes los procesos y disminuido el desperdicio. Hoy en día usamos máquinas que realizan los cambios de rollos sin detenerse, vemos en la computadora los tonos de las páginas y usamos placas presensiblizadas. Se exhorta a los colaboradores a hacer la mejor impresión pensando en las personas que pagan los anuncios.

Juan Antonio Osorio

Cuando comencé no había celular, la computadora usaba la línea del teléfono y las fotografías eran de rollo… La tecnología agiliza mucho los procesos, hace que la información llegue en el momento que la empresa la requiere. Tenemos que estar actualizados, de lo contrario no podríamos trabajar en un medio de comunicación tan importante como Megamedia.

Evangelina Bates

Ha sido constante el aprendizaje. Al inicio fue aprender Excel en Mac, después la empresa cambió a Windows. Tuve oportunidad de liderar el cambio de sistema de ventas y facturación en el lenguaje de Progress con su conexión al sistema editorial. Después hubo otro cambio: la base de datos en SQL, en la que participé en el diseño y desarrollo del sistema de producción.

Arturo Estrada Novelo

El trabajo que he desarrollado desde 1995 está relacionado con el uso de tecnología. En 1999 entré a la empresa y he visto cómo ha evolucionado. Actualmente los cambios son muy rápidos. Para hacer frente a esto me he ocupado de adquirir conocimientos y certificaciones que me permitan no solo hacer mi trabajo, sino anticiparme para el momento de la aplicación de los cambios en la empresa.

Genny León Manzano

Debemos estar a la vanguardia en tecnología, favorable a la empresa y los clientes ya que agiliza trámites y procesos. En mis inicios casi todo se hacía de manera manual y te llevaba más tiempo en la operación administrativa que en las ventas. El proceso de adaptación ha sido un reto, pero con el apoyo de la empresa, que nos facilita la capacitación, ha sido más fácil lograrlo.

