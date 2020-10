Aniversario de oro en A-Anon

El grupo Crucero de Paz invita a su fiesta, el viernes 9

“Llegué a Al-Anon, cansada de vivir con un borracho, con agresiones y carencias. Esperaba que me dieran la solución para que dejara de beber y mi hogar ya no fuera un caos”, cuenta Lina E, miembro del grupo “Crucero de Paz”, que este viernes celebra su 50o. aniversario.

“Tenía hijos adolescentes con problemas en la escuela y, a pesar de las visitas a profesionales, aún me sentía desesperada”, recuerda.

“Después de algún tiempo en Al-Anon tuve que aceptar que el alcoholismo era una enfermedad, pero lo más triste para mí fue darme cuenta que yo estaba contagiada por la forma de beber de mi esposo; que la que tenía que hacer cambios en su vida era yo; tenía que dejar de ser mártir y dejarle a cada uno de mis familiares sus responsabilidades propias”, dice.

“Esto no fue nada fácil para mí, me llevó bastante tiempo lograrlo, para ello tuve que seguir el programa un día a la vez”, indica. “En ese entonces no tenía conocimiento que había crecido en un hogar disfuncional, en el cual la enfermedad del alcoholismo había alterado los pensamientos, conductas y sentimientos de cada uno de los integrantes de mi familia. Esta manera de convivir, era la única vida que yo conocía. No fue fácil, pero sí muy reconfortante, el aceptar que mi vida era ingobernable y que sola era incapaz de afrontarla; esto fue sólo el inicio para una vida mejor”.

“Hoy vivo tranquila practicando los doce pasos del programa; el compartir en las sesiones, el escuchar las experiencias de mis compañeras y compañeros de cómo aplican el programa, me ha ayudado a aceptarme y aceptar a cada uno de mis seres queridos, a amarlos tal como son, a amarlos tal como son y permitirles vivir su vida como ellos decidan hacerlo”, subraya.— Alberto, miembro de Al-Anon

De un vistazo

Ubicación

El local del grupo “Crucero de Paz” se encuentra en la colonia Alemán, en la calle 31-A No. 185 entre 22 y 24.

Reunión virtual

Por la contingencia la reunión de aniversario se realizará de manera virtual, por Zoom.

Más información

Para mayor información comunicarse al 999-924-82-31 en horarios de oficina.