Anna Wintour se separa de su esposo, Shelby Bryan, tras 20 años juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- 16 años de matrimonio y más de 20 años de relación es lo que sumaron en su vida juntos Anna Wintour y Shelby Bryan, quienes tomaron la decisión de separarse definitivamente y poner los papeles del divorcio sobre la mesa, luego de un largo tiempo en el que atravesaron una crisis matrimonial que los orilló a no aparecer juntos en eventos públicos. Esta información fue confirmada por el sitio "Page Six".

Anna y Shelby se conocieron en 1999 en un baile benéfico del Ballet de Nueva York y fue tal la pasión que despertaron uno por el otro que cada uno se separó de sus parejas en ese momento.

Ella estaba con David Shaffer, su marido entre 1984 y 1999 y, papá de sus dos hijos: Charles y Katherine -mejor conocida como Bee-. Mientras que Shelby estaba con su segunda esposa Katherine con quien procreó dos hijos, Austin y Jack.

Durante su matrimonio, Wintour y Bryan vivieron en Greenwich Village, un barrio que está en el lado oeste de Manhattan que era conocido por ser un paraíso para los artistas y que en 2014 logró colocarse dentro de los lugares más caros para vivir en Estados Unidos.

Parte de las cuentas que vivieron acompañados fueron innumerables experiencias, viajes, charlas y cenas, así como eventos de moda, culturales, deportivos y hasta de recaudación de fondos, ya que los dos son perfil altos en sus industrias, ella como editora de la revista "Vogue" desde 1988 y él como uno de los millonarios más importantes de las telecomunicaciones del mundo.

Según el sitio que es propiedad del periódico "New York Post", aseguró que no están claras las causas que orillaron a la poderosa pareja a tomar la decisión de separarse de forma definitiva tras 16 años de matrimonio; sin embargo, se especuló que una de las versiones que se exponían era que Shelby había regresado con su exesposa Katherine y mamá de dos de sus hijos, pues el que fuera su esposo Damon Mezzacappa falleció en 2015, no obstante, esta versión fue desmentida por una persona cercana a Katherine.

Anna se ha convertido en un ícono de la moda mundial pues en 2013 fue elegida como directora artística de las publicaciones del grupo editorial Condé Nast e inspiró el personaje antagónica de la película "El diablo viste a la moda".

Shelby por su parte en 1994 se convirtió en el director ejecutivo de ICG Communications, una multinacional proveedora de internet y telecomunicaciones que en 1999 logró tener el 15 por ciento del tráfico mundial de internet.

