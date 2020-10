Anne Carson guía encuentro virtual desde Islandia

Travesía de ideas

OVIEDO (EFE).— La poeta canadiense Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, manifestó ayer lunes que siempre ha intentado, incluso en su labor de profesora universitaria, evitar dictar los pensamientos a los demás y ha optado por llevar a sus lectores por una travesía mediante la cual puedan llegar a concebir sus propias ideas.

Anne, que ha protagonizado un encuentro virtual desde Islandia, donde se encontraba, en el marco de la “Semana de los Premios” de Oviedo (norte de España), ha reconocido que su intención no es la de explicar, sino la de ilustrar, desvelar las cuestiones y hacerlas visibles para los demás en una labor pedagógica.

La Antigua Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo ha sido el escenario de este recital literario a cargo de la galardonada a partir de uno de sus t extos, “Float”, su trabajo más reciente, que indaga en el mito y la memoria, la belleza y la pérdida, jugando y explorando los límites del lenguaje y de la forma, como suele ser habitual en su poesía.

En “Casandra flotar puede”, un per sonaje que puebla el imaginario de Carson, la poeta habla sobre esta profeta de la antigüedad clásica, hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya, y que fue sacerdotisa del dios griego Apolo.

“A veces me parece que me paso la vida reescribiendo la misma página”, recalcó Anne, de 70 años, durante la lectura de este ensayo, en el cual experimenta “una sensación de velos que se levantan”, a la que denomina Casandra, debido a que la primera vez que la percibió fue un día en el colegio leyendo un pasaje del Agamenón de Esquilo.

“Casandra grita: Otototoi popoi da!. ¿Cómo traducir el grito de la troyana Casandra, cuando rompe su silencio y se lamenta por su destino?”, ha relatado la escritora canadiense, autora de libros como “La belleza del marido” y “Nox”, entre otros.

Celosa de su intimidad

Durante el transcurso del acto, la galardonada mantuvo un encuentro con Jordi Doce, su traductor al español, en el que reconoció que no le gustan las entrevistas, ya que es reticente a que hablen sobre su vida privada que guarda celosamente.

“Con las entrevistas me quedo en blanco, por lo que puede que me invente cosas. No se sabe si es verdad o mentira. Lo siento”, ironizó Anne, que destacó que en sus obras le gusta “atajar la verbosidad para crear una estética que sea lo más frugal posible”.

Destacó a autores en español como Pablo Neruda, Antonio Machado o Federico García Lorca y se ha mostrado enamorada de la poesía griega clásica que, a su juicio, muestra “una calidad muy asombrosa”.

“Cuando vuelvo a los poetas griegos no encuentro que las palabras que utilizan puedan terminar. No tienen límites, por lo menos yo no los he alcanzado. Por lo cual creo que hay un cierto enigma”, subrayó.

Anne Carson participará en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020 que presidirán los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, en una ceremonia que se celebrará el 16 de octubre con aforo muy reducido y sin público a causa de la pandemia por el coronavirus.