Anspac tiene nueva presidenta

Ana Mónica Sánchez Meraz asumirá el cargo

Después de dos años de estar al frente de la Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C. (Anspac), María Antonieta Zárate Hernández entregará la estafeta a Ana Mónica Sánchez Meraz, quien asumirá la presidencia a partir del 1 de julio.

La presentación de la nueva directiva se realizó el pasado miércoles 19, durante la ceremonia de clausura de 31 mujeres del programa básico (duración 3 años) y 19 del avanzado (2 años) del curso de formación humana que tiene como fin promover la superación personal de las personas y su comunidad.

En entrevista con el Diario, la señora Zárate Hernández recordó que en Anspac se ocupan de darle a la mujer una formación integral basada en valores. “Vivir estos valores es importante porque son ellas las transmisoras de estos valores a sus hijos”, indicó para luego añadir que los padres son el espejo de los hijos. “Si los hijos ven en los padres pleitos, insultos y golpes, para ellos va a ser normal que al formar una familia sigan con ese patrón”.

Por ello, dijo, a las mujeres, aparte de la formación espiritual y la formación humana, se les dan herramientas para salir adelante. “En ellas hay un potencial increíble de dones. Algunas descubren que pueden hacer un bordado precioso o que pintan o que deshilan… descubren que pueden hacerlo y ayudar a la familia”.

Alcances

Doña María Antonieta destacó que en los dos años de su gestión se alcanzó a 2,071 personas en sus programas Mujer y Para Jóvenes.

Recordó que la labor de Anspac no se limita únicamente a Mérida y sus comisarías como Dzityá, Xcanatún y Chablekal, sino que también llegan a Las Coloradas, Chicxulub Puerto, San Pedro Nohpat, Kanasín y zonas de Campeche.

Por último, doña María Antonieta recordó que si bien deja la presidencia de Anspac, no dejará de colaborar con la asociación. “Llevó 28 años en Anspac, empecé siendo animadora de corte y confección y he descubierto a través de estos 28 años la necesidad que tienen las mujeres de una formación integral que les ayude a sentirse valiosas, queridas y amadas no sólo por Dios sino por las demás personas”.— Iván Canul Ek

Asociación

Ana Mónica Sánchez Meraz presidirá Anspac a partir del 1 de julio cuando asuma el cargo

Otros cargos

Además de la señora Sánchez Meraz también se presentó a Ileana Piña García como vicepresidenta y a Patricia Hernández Escoto como coordinadora general del Programa Joven.

Premio Sol

En ese mismo marco, y tras la misa de clausura que ofició el padre Paul Campbell L.C., se hizo la entrega del Premio Sol a la señora Susana Troyo Rodríguez, por su labor al frente de la asociación Sueños de Ángel por más de 30 años.