Anuncia sus nuevas atracciones

Suman “Marvel”, “Frozen” y “Star Wars” a parque

PARÍS (EFE).— Las franquicias más populares de Disney, “Marvel”, “Frozen” y “Star Wars”, serán las protagonistas en la próxima temporada del parque temático de París, que pondrá el punto de mira en la tecnología y el digital para una experiencia cada vez más inmersiva.

El director de operaciones del parque, Daniel Delcourt, recalcó en la presentación de la temporada 2020, ayer en la capital francesa, la importancia de renovar las temporadas temáticas y anunció las nuevas atracciones y espectáculos del parque: “Queremos que nuestros visitantes vengan pero sobre todo que regresen”, dijo .

El primer hotel inspirado en el universo Marvel del mundo, el “Disney Hotel New York – The art of Marvel”, de estética neoyorquina y estilo art deco, abrirá sus puertas el próximo verano en el parque de atracciones.

El multimillonario universo de superhéroes Marvel contará además con su propia zona temática en tres parques Disney del mundo, entre ellos París, con los “Avengers Campus”.

Otro de los súper éxitos Disney de los últimos años tendrá un espacio exclusivo con la creación de un espacio dedicado al mundo de “Frozen”, que contará con un castillo de inspiración noruega, una montaña nevada, un lago y nuevas atracciones tematizadas.

También jugarán un papel especial en esta nueva temporada los personajes y efectos especiales de la saga de “Star Wars”, con un espectáculo nocturno de luz y sonido de enero a marzo del 2020.

Tras la primera temporada del festival del Rey León y de la Jungla este año, el parque celebrará el próximo verano la 2a. edición del espectáculo musical.

Parque París

El parque diversifica sus eventos incorporando temáticas atractivas:

Eventos de todo tipo

También figuran en el programa eventos musicales, como el festival de música electrónica Electroland, deportivos, como la Disneyland Paris Princess Run, o inclusivos, como el “Magical Pride”, primer evento que celebra el orgullo LGTB en el universo Disney.