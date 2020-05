Anuncian a los ganadores

El concurso “La Cuarentena” se extiende 2 meses

La inquietud por mostrar de manera visual cómo se vive el confinamiento social que obliga el nuevo coronavirus quedó demostrada en el concurso “La Cuarentena” que convocó el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Cultura.

La actividad tuvo dos momentos, el primero en abril, en el que se recibieron 194 trabajos. En el segundo proceso de selección de mayo se tuvo mayor respuesta, ya que participaron 317 materiales en las categorías: 154 imágenes a color, 70 en blanco y negro, y 93 producciones audiovisuales.

Ante tal respuesta se decidió ampliar el concurso con dos procesos más, en los meses de junio y julio, a fin de continuar el apoyo a los creadores visuales y compartir con la comunidad cómo se vislumbra el arte desde diferentes perspectivas.

De acuerdo con el laudo del jurado, integrado por artistas de la comunidad, los trabajos seleccionados del proceso de mayo conservan alta calidad estética con un discurso acorde a la cuarentena que se vive a causa del Covid-19 y cumplieron con los requisitos planteados en las bases del concurso.

En la categoría a color resultaron seleccionadas las obras: “Los del primer frente ante el Covid-19, Marzo 2020” de Amílcar de la Cruz Rodríguez Rodríguez; “Silvia en cuarentena” de Diana Denisse Várguez Heredia; “Extrañando jugar contigo” de José Eduardo Segura Yah; “How To Build Luxury Swimming Pool in Wild Step by Step” de Armando Pineda Mascorro, y “Contemplando la nueva normalidad” de Sergio Ruz Vázquez.

Los trabajos en blanco y negro son “Encerrada en cuarentena” de Salim J. Pinto Sánchez; “Mía festeja un día del niño diferente” de Jorge Ezequiel Peña Acosta; “En espera” de Benanzir Amaya Polanco; “Guerreros sin ring-Ring sin guerreros” de Juan Ángel Sánchez Cano, y “Prohibido estacionarse” de Óscar Alfonso Contreras Herrera.

Las dos propuestas audiovisuales seleccionadas son “Pronto volveremos a bailar”, de Ángel Emmanuel Villajuana González, y “Susurros abrumadores” de Elías Collí Mena.

Entre los objetivos del concurso “La Cuarentena”, al cual están convocados periodistas, reporteros gráficos, fotógrafos, realizadores visuales, estudiantes de comunicación, humanidades, artes y carreras afines, así como aficionados a la fotografía, figuran visibilizar los distintos significados sociales y cambios generados en la vida cotidiana ante los momentos que se están viviendo por el Covid-19, a través del arte visual.

Los interesados podrán participar únicamente con una propuesta (sea fotografía a color, blanco y negro o material audiovisual de 40 a 60 segundos de duración) y los trabajos solo podrán participar en la edición del certamen a la que fueron inscritos. Las fotografías se presentan en formato JPG y el vídeo en MP4.

Para los dos nuevos procesos las fechas límite para entregar los trabajos serán el 15 de junio y el 15 de julio, respectivamente. Las fotografías y vídeos se recibirán en el correo cultura@merida.gob.mx con el asunto “Concurso La Cuarentena”.

Los trabajos seleccionados se darán a conocer el 22 de junio para el primer certamen y el 22 de julio para el segundo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida y el Facebook Mérida es Cultura.

Como estímulo al trabajo creativo, se entregarán 20 premios de $3,000 en la modalidad de fotografía y cuatro premios de $10,000 en la modalidad de cortometraje audiovisual. Los premios se dividirán en partes iguales en cada uno de los procesos de selección. El fallo del jurado será inapelable.

Para participar es necesario anexar los datos y documentación requerida en las bases de la convocatoria que se podrá consultar en www.merida.gob.mx.