¿Apagón masivo por tormenta solar? Sus efectos son otros

MÉXICO.- Tras la llamarada solar que ocurrió el pasado 3 de julio, la NASA anunció que el fenómeno se mueve hacia la atmósfera de la Tierra lo que, se dijo, podría causar afectaciones en las redes de comunicaciones.

De acuerdo con Forbes, la tormenta solar iba rumbo a nuestro planeta a 1.6 millones de kilómetros por hora, un número que, advirtieron, podría aumentar aún más.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de EE.UU. explicó que este impacto podría ocasionar un apagón de la comunicación de alta frecuencia. Esta es una de las erupciones más fuertes descubierta por el NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration). El organismo también advirtió que durante las tormentas de radiación solar más extremas, los pasajeros y la tripulación de aviones que vuelan a gran altura en latitudes elevadas pueden estar expuestos al riesgo de radiación.

Esta erupción ocurrió a partir de una mancha en el sol denominada AR2838, en horas de la mañana de ese día. La clasificaron como X1.5 por el SWPC, lo que indica su fuerza a medida que la tormenta resultante viaja a través del espacio. La clase X son las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza. Un X2 es dos veces más intenso que un X1.

Se esperaba que los satélites en la atmósfera de la Tierra se perturbaran por las llamaradas entrantes, causando un efecto en los sistemas de GPS, la señal del teléfono, la televisión y las redes eléctricas. También se verán mejor las luces de las auroras en los polos norte o sur.

Es una explosión de radiación que deriva de la liberación de energía magnética asociada con manchas solares. Las llamaradas son los eventos explosivos más grandes de nuestro sistema solar.

De acuerdo con los expertos, no habrá ni podría haber un apagón masivo en la superficie de la Tierra con un evento de este tipo.

This weekend, the Sun released a significant solar flare. This was an X-class flare, which denotes the most intense flares. Here on Earth, we’re protected from flares’ radiation by our atmosphere, though they can impact communications signals. More: https://t.co/tArnFhqTN8 pic.twitter.com/yxKRqQZymb