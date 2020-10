“Apapachar” al cliente

Maru Medina te dice cómo hacer fuerte tu empresa

El éxito de las grandes empresas estriba en la capacidad que tengan para replicar la satisfactoria experiencia que el cliente espera encontrar en cada visita, señaló Maru Medina Rincón, propietaria de la marca galletera Kukis by Maru, anoche, durante la conferencia “Fortalece tu empresa” que de manera presencial se llevó al cabo en el Club Libanés de Mérida y se transmitió simultáneamente a través de las plataformas de Facebook y YouTube del propio club.

La empresaria de ascendencia libanesa ofreció por espacio de poco más de una hora, una charla en la cual compartió algunas de las estrategias que ha implementado en su negocio y que están basadas en la cuidadosa elaboración de galletas, pero donde el valor agregado es el servicio, el trato, la atención y la “mística del apapacho al cliente”, que se ha inculcado en el personal que colabora con ella.

Esta fue la segunda plática que en este tenor ofreció Maru Medina en el Club Libanés, anteanoche dictó la ponencia “Cultura Laboral, el secreto de una empresa exitosa”, y ahora la charla estuvo más enfocada a aquellos recursos de los que pueden echar mano los pequeños y medianos empresarios para fincar el desarrollo de una empresa exitosa y donde la capacitación del capital humano es fundamental.

La empresaria habló de 10 puntos importantes a tomar en cuenta dentro del proceso de fortalecimiento de la empresa, entre estos están la definición clara del tipo de negocio que se está consolidando, la adecuada selección del capital humano, la planeación económica del mismo, la capacitación del personal y, lo más importante, lograr replicar en todo momento la satisfactoria experiencia que el cliente experimenta cada vez que visita el establecimiento.

“Hay que tener muy en claro qué es lo que nuestro negocio ofrece, y aunque bien nos especializamos en la elaboración de un producto de calidad, nuestro negocio no es sólo vender, nosotros apapachamos”, explicó.

La ponente enfatizó que el fortalecimiento de la empresa no depende sólo de la calidad del producto que ofrece, mucho tiene que ver la forma en que lo ofrece y el valor agregado que a éste añade, el cual se traduce en instalaciones cómodas, confortables y atractivas, personal calificado y amable, y una mística de satisfacer las expectativas del cliente en todas sus visitas.

“Hay que tener claridad en torno a lo que nuestra empresa ofrece y cómo lo ofrece, hay que realizar procesos de selección de personal cuidadosos, encontrando en cada candidato su potencial, actitud y aptitud, la planeación de costos debe contemplar todo aquello que implica el funcionamiento óptimo de la empresa: producción, salarios, prestaciones, capacitación, uniformes, mantenimiento, renta, impuestos, incentivos y aún así, conseguir márgenes de utilidad de entre el 10% y el 15%”.

“Vivimos en un mundo donde se pierde con mucha facilidad la capacidad de ser empáticos, amables, serviciales, apapachadores; los clientes no sólo nos visitan por la calidad de lo que se ofrece, regresan porque son bien atendidos, se les quiere, se les apapacha, somos serviciales y cálidos a la vez, el personal se capacita para ello, no sólo su presentación es impecable, los muchachos deben vivir los valores de la empresa y atender de manera amable y servicial, seducir al cliente no sólo una vez, siempre”.— Emanuel Rincón Becerra

Maru Medina señaló que los empresarios comprometidos con el fortalecimiento de sus empresas, deben tener en claro que no pueden esperar que el recurso humano calificado venga del gobierno y su sistema educativo.

En todo caso el empresario se vuelve en el contribuyente del cambio social al capacitar a su personal no sólo para trabajar dentro de la filosofía de una empresa sino para todos los aspectos que atañen a su desarrollo como ser humano.