Aparatos de alta tecnología para combatir el coronavirus

En Rochester, Míchigan, la Universidad de Oakland se está preparando para entregar a los estudiantes dispositivos que registran la temperatura de la piel una vez por minuto —o más de 1400 veces al día— con la esperanza de identificar las primeras señales del coronavirus.

En Plano, Texas, los empleados de la oficina general de Rent-A-Center recientemente comenzaron a usar detectores de proximidad que registran los contactos cercanos entre ellos y que pueden utilizarse para alertarlos sobre una posible exposición al virus.

Y en Knoxville, Tennessee, los estudiantes del equipo de fútbol americano de la Universidad de Tennessee colocan rastreadores de proximidad bajo sus hombreras durante los partidos, lo que le permite al director médico del equipo determinar cuáles jugadores podrían haber pasado más de 15 minutos cerca de un compañero de equipo o un jugador rival.

Los nuevos y poderosos sistemas de vigilancia, dispositivos adherentes que monitorean continuamente a los usuarios, son los aparatos de alta tecnología más recientes usados en la batalla para frenar el coronavirus.

Algunas ligas deportivas, fábricas y residencias de ancianos ya han comenzado a utilizarlos. Los complejos turísticos están apurándose para implementarlos. Algunas escuelas se están preparando para probarlos.

La industria de organización de conferencias los está considerando como una potencial herramienta que los ayude a reabrir los centros de convenciones.

Las empresas y los analistas de la industria afirman que los rastreadores adherentes llenan un vacío importante en la protección pandémica.

Muchos empleadores y universidades han adoptado herramientas de detección de virus como aplicaciones que identifican síntomas y cámaras que miden la temperatura.

Sin embargo, estas herramientas no están diseñadas para detectar al 40 por ciento estimado de personas con infecciones de Covid-19 que quizás nunca desarrollen síntomas como fiebre.

Algunas oficinas también han adoptado aplicaciones de monitoreo de virus para celulares que detectan la proximidad de los usuarios.

Pero los nuevos rastreadores adherentes sirven a un público diferente: lugares de trabajo como fábricas donde los trabajadores no pueden llevar sus teléfonos o equipos deportivos cuyos atletas pasan tiempo juntos.

Kinexon, una compañía de Múnich cuyos sensores adherentes rastrean datos como la velocidad y la distancia generada por un atleta ya ofrecen sus equipos para otros usuarios.

La compañía adaptó rápidamente sus dispositivos a la pandemia, con la presentación de SafeZone, un sistema que registra contactos cercanos entre jugadores o entrenadores y emite una luz de advertencia si se acercan a menos de 1.8 metros.

En septiembre, la NFL comenzó a exigir que los jugadores, entrenadores y personal llevaran puestos los rastreadores.

