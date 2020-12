Aplaudido cierre de temporada de la OSY, con ópera

Dádiva musical navideña

A través de la “galana pólvora de los fuegos de artificio” y los engranajes sonoros de un ballet neoclásico, la Orquesta Sinfónica de Yucatán nos condujo a dos realidades musicales alejadas por tiempo y espacio durante el noveno y último concierto de su XXXIV temporada, anteanoche, en el teatro José Peón Contreras.

Bajo la atinada intercesión del maestro titular, Juan Carlos Lomónaco, nuestra orquesta retrotrajo un fragmento ceremonial de Händel y lo emparejó con el primer soplo del período neoclásico de Stravinski. Para respaldar la obra de este talentoso ruso concurrieron tres voces: Anabel de la Mora (soprano), Alán Pingarrón (tenor) y Alberto Albarrán (barítono).

Fuegos de artificio

Londres, 1749. Repasando su espléndida ociosidad, el rey inglés Jorge II concibió la idea de transpirar grandeza con una obra musical que acompañara una magna exhibición de rosetones de pólvora para celebrar una paz acordada entre Inglaterra y Francia y, al mismo tiempo, sirviese de regocijo tanto para la nobleza como la plebeya gente.

Acudió el monarca a su tocayo, don Jorge Federico, músico de corte y también germano avecindado en Inglaterra, quien obedeció al punto desenvolviendo una imponente serpiente acústica, tal como se la habían solicitado: suite con obertura y cinco piezas para numerosos instrumentos de percusión y aliento (más algunos violincitos) que atronaran los aires y diesen esa sensación de triunfo que el rey exigía con imperio.

Esta “Música para fuegos de artificio” se inicia con solemne lentitud evidenciando ritmos punteados y fanfarrias con grandilocuencia imperial. Después viene el entusiasmo de alientos y cuerdas que prosigue hasta un punto en el cual —la noche del estreno, claro está— hubo bramar de cañonazos desde la siniestra torre de Londres.

El maestro Juan Carlos Lomónaco, tras bogar por este desahogo marcial, ostentó su eficacia conductiva en el tratamiento adecuado de las cinco danzas. El retozo juguetón de una gratísima Buorrée que recordó fiestas en el palacio de Saint James, la bien lograda serenidad propalada gracias a una siciliana llamada La Paz, la explosiva alegría que se afianza en El Júbilo y la cortesana impronta esperable para los dos Minuetos, el segundo de los cuales finaliza en otra explosión de entusiasmo. El público, atrapado en el nudo corredizo de la grandeza, aplaudió ampliamente.

Polichinela

París, 1921. Transcurrido el receso se nos revivieron la música y las partes cantadas de un ballet, “Polichinela”, por medio del cual Stravinski gracias a las peticiones del empresario Dhiagilev enlazó su creatividad con el lenguaje barroco y se concedió a sí mismo un nuevo patrón de composición para el futuro. El trío de solistas que arribó de la metrópoli fue la dádiva navideña que recibimos este año de pandemia y otros infortunios.

A partir de sonatas y arias operísticas de Domenico Gallo, Giovanni Pergolesi y Fortunato Chelleri, compositores del siglo XVIII, el maestro ruso estableció veinte números, de los cuales siete llevan canto, como divertimentos, sin otro nexo con la trama de la parte danzable que evocar la época de oro de la Comedia del Arte, dos de cuyos personajes son centrales en la trama del ballet: Polichinela y su novia Pimpinella.

La obertura —Allegro moderato en cuerdas— ostenta el sello del barroco desde su intento de recuperar temáticamente una sonata de Gallo, pero ya se escuchan algunas interjecciones del autor ruso. En la estampa siguiente –Serenata – la voz del tenor, con el oboe insistente y lejano, describe un romance campestre que proviene de la ópera “Flamino” de Pergolesi.

El talento adaptativo de Stravinski al darle armonías modernas a tan venerables piezas se advierte especialmente en esos fragmentos instrumentales que tanto agradaron al público como el Scherzino con la cálida voz de los cornos custodiando la partitura, la alegre Tarantella rítmicamente luminosa y el Vivo con sus solos de trombón y contrabajo en alternancia.

Por su parte, la soprano se abandona a un reflexivo anhelo desde los compases de un Allegretto, extraído de una cantata de Pergolesi, con la expresión de una esperanza: “Feliz daría lo vivido en mitad de este martirio, si pudiese creer que, aún lejano, me eres fiel”.

El bajo se planta y luce con un Allegro en que simula un viejo encendido de amores –“Con estas tiernas y preciosas palabritas me arrebatas el corazón”– para luego dar lugar a un intenso terceto que Stravinski adapta a partir de dos cuadros de la ópera bufa El hermano enamorado de Pergolesi. Las voces, alternadas, lanzan sus alegatos con sobria emoción. Las tres, dando vida a un viejo y los amantes, combinaron sus alcances y extendieron el nivel de su destreza en control y fraseo.

El aplauso final del público fue caluroso y prolongado. No se sabe a ciencia cierta si habrá nueva temporada para enero. Si proseguirá ese fatigoso paralelismo entre la alarma sanitaria y la reducción de hábitos de relación. Si la guillotina de los presupuestos caerá fatalmente sobre los ornamentos del arte peninsular. El cronista se acurruca en los pasillos de la esperanza.— Jorge H. Álvarez Rendón

Ronda de opiniones

Asistentes al concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán opinan sobre su posible desaparición

María Castilla Patrón

Abogada

Me gusta mucho la música clásica y estoy muy orgullosa de que tengamos una sinfónica de nivel internacional, con músicos que pueden tocar en cualquier sinfónica del mundo, hay que apoyarla para que no desaparezca. Sería tristísimo y una pérdida invaluable que la Orquesta dejara de existir, una grandísima pérdida cultural para el Estado, porque es emblemática y es imagen para el mundo.

Melissa Ceballos

Maestra

Me gusta mucho venir a escuchar a la Orquesta, me trae recuerdos de cuando bailaba y tuve oportunidad de presentarme en este teatro (Peón Contreras). La música en vivo es impresionante, un deleite para los oídos. Si desapareciera la OSY sería un desaliento para los jóvenes que se quieren dedicar a la música, se perdería esperanza en el futuro y la posibilidad de pertenecer a una agrupación como ésta. Sería triste, porque el arte es necesario y forma parte de lo humano, es parte de nuestra vida.

Natalia Pelayo Pavón

Gestora cultural

Vengo a escuchar a la Sinfónica para apoyar la economía cultural en estos momentos, y porque cada temporada me gusta asistira uno o varios conciertos. Si la Orquesta desapareciera la pérdida sería enorme, pues muchos de sus músicos son docentes que forman a los futuros músicos en escuelas como la ESAY. No es nada más el impacto inmediato en cuestión de oferta artística, sino también de formación en las artes y la cultura.

Adán Pardenilla Ojeda

Maestro

La parte artística siempre me ha interesado, pues mi esposa es maestra de ballet y jazz, y yo doy clase de educación física, pero mezclo la parte de artísticas y sus beneficios. Por eso vengo a oír a la OSY, porque nunca dejamos de aprender, y con la pandemia es un buen evento para dejar de pensar en este tipo de cosas y saber que hay otras que te dan paz y tranquilidad, y te animan a pensar que todo regresará a la normalidad y mejorará. De desaparecer la Orquesta sería una pérdida de los valores y la cultura, pues el arte es parte de nuestro patrimonio.

Lili Novelo Velázquez

Ejecutiva bancaria

Me motiva venir, lo extraordinario que es asistir a un concierto de la OSY, desde el momento de entrar al recinto, recibimiento del personal de Figarosy, nos sentimos como en casa. Han sido 16 años de conciertos de continuo aprendizaje para los que asistimos, de poder identificar a los diversos compositores que hay de la música clásica, y estamos convencidos que cada día la Orquesta y los solistas que vienen se escuchan mejor. Ojalá las autoridades federales y estatales tomen conciencia de esto y la Sinfónica permanezca por muchos años más. ¿Qué sería de este bello recinto sin la OSY? El Estado cada día se consolida más, con muchos premios y distinciones, como Ciudad de la Paz, pero no sólo debemos cuidar la salud física, la salud emocional es importante, y eso sólo lo conseguimos a través de la cultura, y lo mejor que tiene el Estado en cuanto a cultura es la OSY.

Lucy Ceja González

LAE

Realmente soy súper fan de la OSY, y somos muchos los que queremos que siga por mucho tiempo más, para fomentar la música en las siguientes generaciones. Soy feliz de ser patrono de la OSY porque disfruto mucho los conciertos, los músicos son estupendos y muy profesionales. No queremos que desaparezca, estamos peleando y firmando en redes sociales para mostrar nuestro apoyo. Que se extinga sería una muy mala noticia, una pérdida irreparable, porque es arte y el arte hay que fomentarlo.

Andrea Segura Hoyos

Estudiante

Me emociona y disfruto mucho escuchar a la OSY, es patrimonio de Yucatán y es un privilegio oírla en vivo... estar en uno de los conciertos de la Orquesta es un placer. Si desapareciera siento que bajaría mucho la calidad cultural de la ciudad, muchos ciudadanos vienen a oír a la OSY, se ha convertido en hábito, es parte de la vida cultural de la ciudad y ya es imprescindible tenerla.

Jacqueline Martínez

Promotora cultural

La música es el idioma universal, nos une a todos. Disfruto mucho escuchar a la Orquesta. Lo que aporta a la cultura es importante para cualquier sociedad; la difusión de la música como medio para unir a las personas. Si la OSY desapareciera sería quitar parte de la identidad a los yucatecos, porque la orquesta es una de las más importantes en la República Mexicana. Es la única en el país que actualmente está tocando en vivo. No puede desaparecer, ¿dónde hay que firmar para que eso no ocurra?

María Marrufo Romero

Ingeniera en Sistemas

Me gusta la música y es muy grato poder escucharla en vivo, por eso vengo a los conciertos de la OSY. Que desaparezca la Orquesta sería muy lamentable, porque por ejemplo en estos momentos se vuelve un refugio, el tener la oportunidad de venir al teatro y disfrutar algo como ésto, es de las pocas cosas que sientes te ayudan a seguir adelante. Sería una gran pérdida.

Ricardo Lübcke

Estudiante

Vengo a escuchar a la OSY porque me gusta ver cómo todos tocan diferentes instrumentos, pero sale igual, es entretenido y lo disfruto. Estaría “remal” que desapareciera, hay que apoyarlos porque mucha gente está acostumbrada a venir. Mis abuelitos vienen siempre y disfrutan cada concierto. Sería triste para la Orquesta, a mí también me daría tristeza no poder escucharlos más.