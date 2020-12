Apocalíptico, pero con desarrollo inigualable

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

El pasado 27 de febrero se daba a conocer en nuestro país el primer caso confirmado de Covid-19. A casi 10 meses de una pandemia de características nunca antes vistas en la historia de la humanidad, son 1.116,686 las personas que han padecido esta enfermad y 105,099 quienes han perdido la batalla, colocando a México en el cuarto lugar a nivel mundial por número de muertes, de acuerdo con el seguimiento puntual de la Universidad Johns Hopkins.

Por si esto no fuera suficiente para establecer una parálisis global en las diversas actividades que solíamos tomar como cotidianas, ahora escuchamos de un brote de norovirus en China y las alarmas del mundo comienzan a sonar.

Este tipo de virus ARN conocido desde 1968 suele afectar predominantemente a niños y adultos mayores, caracterizándose por un cuadro gastrointestinal con vómitos, diarrea, dolor estomacal y náuseas. Es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en el mundo y su importancia radica en que puede establecer un estado severo de deshidratación rápidamente.

Desde 2002, las cepas GII.4 (genogrupo II, genotipo 4) han causado la mayoría de los brotes de norovirus en el mundo; sin embargo, en los últimos años, otras cepas distintas a la GII.4 (como las GII.17 y GII.2) la reemplazaron en varios países asiáticos, surgiendo nuevas cepas GII.4 aproximadamente cada 2 a 4 años.

Su contagio es de manera predominante a través de alimentos contaminados, por lo que las medidas de higiene al desinfectar los alimentos adquieren relevancia.

Otra forma de contagio es a través de las heces contaminadas, por lo que el lavado de manos, acción que debería para estos momentos ser rutinaria en nuestras vidas, se establece una vez más como una de las acciones más eficaces para el cuidado de la salud, desde que en 1800 el médico Joseph Lister instaurara esta práctica.

En las últimas horas la noticia del ingreso hospitalario de 227 personas en la India, por causas aparentemente desconocidas y el deceso de una de ellas, ha invadido las redes sociales. Reportándose una sintomatología similar a la de los pacientes que sufren de epilepsia (convulsiones), y afirmando pruebas de PCR para SARS-CoV-2 negativas en todos los pacientes.

En particular, los galenos nos mantenemos a la expectativa de conocer la nueva lucha a la que nos podríamos enfrentar. Debo éticamente hacer énfasis en que, hasta el momento, ningún medio médico oficial como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido declaración alguna con relación a estos casos.

Si bien este año 2020 ha puesto a prueba a la humanidad entera, lo verdaderamente importante para destacar es que ha obligado el desarrollo de otras habilidades.

A muchos les ha permitido disfrutar del crecimiento diario de sus bebés, de la convivencia con los abuelitos, a veces delegada a segundo término debido a la vida ajetreada; de ponerse al día con esa lectura anhelada o del simple hecho de disfrutar mucho más el hogar, que fruto de nuestro trabajo diario hemos logrado edificar.

Quisiera decir que al igual que muchos de ustedes, he sido víctima de ansiedad, frustración, cólera y, por qué no reconocerlo, de miedo; pero lo que quiero resaltar es que la fe en la humanidad y la profunda creencia en el compromiso social de todos los seres humanos, la cual he sido afortunada de presenciar a través del arduo trabajo de todos y cada uno de mis compañeros trabajadores de salud, es lo que me permite tener la certeza de que este 2020, si bien se empeña en seguir mostrando una cara poco favorable, será recordando como año apocalíptico, que permitió un desarrollo con potencial inigualable, de la humanidad.

