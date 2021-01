Apostaría Apple por el sensor de huellas digitales

Regresaría al nuevo iPhone

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El sensor de huellas digitales debajo de la pantalla no es nuevo. En el mercado ya existen muchos modelos que cuentan con esta tecnología. Pero Apple había decidido que la cara de los usuarios era el mejor elemento biométrico para desbloquear un teléfono inteligente, no contaba con que una pandemia nos obligaría a usar cubrebocas y dificultaría el reconocimiento facial. Por ello podría volver a considerar el uso de la huella en su nuevo iPhone.

A pesar de que hace solo unos meses se presentó la línea de iPhone 12, los usuarios y especialistas en tecnología ya comenzaron a especular sobre cómo será el próximo modelo de Apple y, hasta ahora, al parecer, se tratará solo de algunas actualizaciones que no lo harán muy diferente a los disponibles en el mercado actualmente.

Como ejemplo de lo anterior, según el medio Bloomberg, los ingenieros de la compañía están trabajando en lo que parece será la versión “S” del iPhone 12 que, entre otras características, podría incluir un escáner de huellas dactilares en pantalla. La razón por la que dicho elemento llama la atención es que si bien Apple fue una de las primeras compañías en popularizar la tecnología de sensor de huella con el iPhone 5S en 2013, también decidió abandonarla cuando presentó el iPhone X en 2017 para impulsar su sistema de reconocimiento facial, Face ID.

No obstante, debido a la pandemia por Covid-19, el escáner facial no siempre es cómodo, pues el cubrebocas impide una correcta lectura por lo que, al parecer, la compañía planea colocar un sensor de huellas dactilares en la pantalla, aunque ello no significa que dejará de incluir el Face ID, solo le brindará al usuario una forma alternativa de autenticar su identidad.

Escáner LiDAR

Una de las características que más destacó Apple de sus modelos iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max es que están equipados con un nuevo escáner LiDAR que permite tener mejor experiencia de realidad aumentada. Y, según la cadena de suministro de Digitimes, la compañía colocará este sistema en todos sus modelos iPhone 13 en 2021.

Lo anterior quiere decir que el escáner LiDAR ya no será un sistema destinado solo para los modelos más caros, pues, se afirma que esta tecnología será una de las cartas fuertes de la marca para sus nuevos modelos.

Se explica que Qiqi es líder en el diseño de antenas para computadoras portátiles, por lo que también se dice que Apple podría agregar conectividad 5G a su línea de MacBook en algún momento en el futuro.

De un vistazo

ProMotion

Se especula que los iPhone 13 Pro tendrán pantallas súper suaves ProMotion con una tasa de refresco de 120Hz que responderán de manera más rápida y logrará un mejor rendimiento de la batería.

Redes 5G

Otro de los rumores respecto al iPhone 13 es que podría brindar compatibilidad con redes 5G para más países fuera de los Estados Unidos, entre ellos Reino Unido, Alemania, Canadá, China y Japón. Según la información filtrada, una empresa taiwanesa llamada Qiqi, que coopera estrechamente con Qualcomm en componentes 5G y Wi-Fi 6, está en proceso de recibir un “gran pedido” de antenas mmWave destinadas a la línea de iPhone 13.