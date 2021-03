Apoyarán a emprendedoras

#SomosNenis da impulso digital a todas las mujeres

Conocimientos y capacitación gratuita para digitalizar emprendimientos ofrecerá el proyecto #SomosNenis, una comunidad para emprendedoras y empresarias de México y Latinoamérica que ayer inició funciones.

Nació como un espacio de y comunidad de impulso y promoción donde fortalecerán a todas las mujeres emprendedoras, de forma gratuita, sin importar estatus social, historia, credo o religión.

Carolina Boldo, fundadora de la Red de Mujeres Empresarias Emprendedoras de México y Latinoamérica, explicó que el proyecto consiste en una plataforma en línea a través de las redes sociales donde las emprendedoras encontrarán herramientas para digitalizar sus emprendimientos o mejorar lo que ya hacen, desde mentoría, capacitaciones, talleres y cualquier tipo de herramientas.

“Tenemos ya una lista de mentoras muy especializadas que todo el mes estarán con nosotros dando estas capacitaciones en foros totalmente gratuitos”, declaró.

Están en Facebook y en Instagram como @Somosnenis oficial. También están en YouTube y en Twitter.

Ayer en rueda de prensa efectuada en Enter Work, en Plaza Odara se dieron a conocer los detalles del proyecto.

Carolina Boldo, fundadora de la Red mencionada, de Somos Nenis y presidenta nacional de la iniciativa México pa’ delante, dijo que #SomosNenis nació movida por los números: más de 65.4 millones mujeres conforman la población mexicana y más de 10% de estas mujeres vive en la informalidad y realiza actividades dentro del comercio informal y que todos los días sale a las calles a dar alma y corazón. “Salen a la calle con incertidumbre, con certezas a medias porque de entrada no saben si van a regresar a casa. “Salen a hacer sus actividades como bien pueden y tampoco tienen una certeza de que sus actividades comerciales vayan a ser remunerada económicamente. Muchas de ellas realizan estas actividades con conocimientos a medias o con alta de herramientas y ahí nació esta red, esta comunidad que no es una moda no es simple y sencillamente una tendencia de Twitter, es una realidad de la mujeres de México y hoy cada una de nuestras aliadas está aquí llamando a la unidad, a las mujeres para decir: no estás sola”.

“Si tú te dedicas a las actividades comerciales en los medios digitales no estás sola”, subrayó. “Sabemos lo complejo que es iniciar desde abajo y a veces tienes un celular, pero no sabes utilizar las herramientas”.

El corazón de “Somo Nenis está movido por querer dar herramientas tangibles para todas estas mujeres que todos los días están dejando el corazón para sacar a sus familias adelante.

La comunidad está conformada por unas 25 empresarias emprendedoras que serán mentoras y esperan que en próximos días se sumen más aliadas.

Por último hizo un llamado a sus amigos del sector empresarial, de la sociedad, para que se sumen a esta comunidad.

Paty Pasos, directora general de Enter Work y vicepresidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, afirmó que siempre están buscando ámbitos a los que apoyar y en este momento, este mes y la situación actual que están viviendo las mujeres éste no podía ser la excepción.

Consideró que a las mujeres no se les dan las mismas oportunidades y algo que comenzó como algo cómico sobre las nenis ahora se convierte en “un movimiento de mujeres que son el sustento principal y que quieren salir adelante”.

Añadió que en Enter Work todos los miembros del staff son mujeres y que están muy felices de estar participando en esta causa.

En la presentación estuvieron Michelle Ayala, especialista en desarrollo humano e integrante de la Dirección general de Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de México y Latinoamérica; y Mónica Díaz, especialista en nutrición y aliada de la causa.— Claudia Sierra Medina