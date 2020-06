Apoyo a afectados en Huechem con el Hanal Balam

Con la participación de 40 artistas locales, nacionales e internacionales se llevará al cabo el 12 y 13 de junio el Festival Hanal Balam, con el cual se busca visibilizar a una pequeña comunidad del interior del estado llamada Huechem, para que las personas donen despensas y artículos de higiene y limpieza, toda vez que tuvieron serias afectaciones a causa de la tormenta “Cristóbal”.

La intérprete María Moctezuma es quien organiza este Festival, pues conoce Huechem, en Yaxcabá, desde 2014 cuando trabajaba con la productora Manos Libres e iniciaron una serie de trabajos en comunidades.

Comparte que luego de la experiencia continuó por su cuenta el acercamiento con los habitantes de Huechem, y el año pasado se efectuó por primera vez, en noviembre, el Festival Hanal Balam.

Explica que el festival se trata de un intercambio cultural con la comunidad, al que invita a amigos artistas de diferentes latitudes y todos donan su trabajo, y es así como participan teatreros y se presentan conciertos, performance y bailarines, mientras que los habitantes ofrecen talleres de su saber cotidiano, como la elaboración de pib o el bordado.

Los artistas que acuden dan provecho a la comunidad, pues consumen la comida que los habitantes preparan, compran lo que producen, como hipiles o cestería de fibras naturales.

María precisa que en Huechem hay unos 200 habitantes, y es una población que no aparece en el mapa, no se muestra ningún camino para acceder al lugar, razón por la que considera los apoyos del gobierno ante la contingencia por el Covid-19 y más recientemente por el paso de la tormenta “Cristóbal” no llegan pronto a esa comunidad, si es que llegan.

Ante la situación apremiante, ya que los habitantes perdieron sus milpas y el agua se llevó también las cajas donde tenían sus abejas para la producción de miel, decidieron adelantar el festival y hacerlo de manera virtual, a fin de que la sociedad conozca la existencia de ese sitio y donen para apoyar a sus habitantes.

El festival se efectuará mañana y el sábado, a partir de las 7 p.m., por medio de la cuenta en Facebook Festival Hanal Balam FHanBal.

De acuerdo a la programación, se estima que la transmisión se prolongará hasta la 4 de a madrugada del día siguiente, por lo que afirma será como uno de esos grandes festivales en los que se presentan muchos artistas y les amanece con el disfrute del arte y la cultura.

Serán unos 20 artistas los que se presenten cada día. Participarán talentos de Argentina, Japón, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Quintana Roo y de Yucatán, de diferentes disciplinas.

Algunos de los que se presentarán son la famosa hip hopera chilena Moyenei, quien radica actualmente en Tepoztlán; la conocida cantante argentina, Sofia Viola; Emiland de Japón; la cantante Olinka de Ciudad de México, así como Gina Osorno, la compañía de teatro Uziihil Peepen, Teatrito Yucatán, Arrabaret Colectiva, la cantante Diana Dantán, Bad Whisky Dúo, Liza Rodríguez, Julia Manrique, maría San Felipe y María Moctezuma, entre otros.

Los donativos para la comunidad se están recibiendo en Casa Pitahaya en la calle 66 número 428 A por 49 Centro, de 9 a 20 horas. Reciben donativos en especie y también efectivo para la compra despensas que es lo primordial para la comunidad.

La recepción de donativos se pretende que permanezca lo que resta del año, pues los habitantes de Huechem prácticamente perdieron la cosecha de todo el 2020, y sus milpas aún están bajo agua.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

