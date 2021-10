Aprendamos a aceptar a los demás

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

Todos los días tratamos con personas, ya sea en la escuela, el trabajo o la calle, y sin duda, serán muy diferentes a nosotros y aceptarlas tal y como son a veces podría parecer difícil, pues actúan y piensan totalmente distinto.

No aceptar su individualidad es un gran error, pues hace que las relaciones humanas sean complicadas, pero si aprendiéramos a respetar y aceptar a los demás con defectos y virtudes, todos nos llevaríamos mejor y nuestro entorno estaría lleno de armonía, paz, y unidad.

Es importante aprender a tratar bien a todos, aun si no compartimos ciertas cosas, como actitudes o pensamientos. Siempre debemos tratar con amor y respeto a los demás, tal y como quisiéramos ser tratados.

De cada uno de nosotros depende hacer que nuestro entorno no sea hostil por el hecho de rechazar o menospreciar a los demás, por ello es vital esforzarnos por ser empáticos, logrando que las otras personas noten que las aceptamos y respetamos en todo tiempo.

Muchas veces se cae en el gran error no solo de rechazar al prójimo, si no de causar divisiones en el entorno donde nos encontremos, por ejemplo en el trabajo, el vecindario, la familia o las amistades. Actuar así solo demuestra inmadurez en las personas y una falta de amor total hacia los demás, pues una persona madura buscará siempre el respeto, la unidad y la empatía siendo inclusivos y no exclusivos.

Por ello, si nos parece difícil actuar así, entonces debemos voltear a ver el ejemplo de Dios, quien no hace diferencias entre personas, amando a todas por igual, dándonos el mayor ejemplo de amor, pues aun teniendo nosotros muchos defectos, Dios nos ama.

Debemos cambiar nuestra mentalidad de favoritismos, rechazos o excluir a las personas y mejor empecemos a mirar a todos con respeto y amor y busquemos un clima de paz en donde quiera que nos encontremos cada día y ver y amar a todos por igual.

Fundadora de Sublime Amor.