Aprendamos a vivir un día a la vez

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

¿Podríamos estar viviendo, sin vivir la vida en nuestro presente? ¿Alguna vez, has visto caer a una estrella del cielo? Quizá tu respuesta sea sí, o quizá sea no, pero así es la vida, pasa fugazmente frente a nosotros, y muchas veces no la vemos.

Hemos aprendido a vivir a un ritmo demandante, perdiéndonos etapas y momentos que no regresan, sin ver que cada día es una oportunidad, que cada día es un milagro de Dios, y que al terminar no regresará.

A veces cumplir actividades que demanda este mundo tan exigente nos roba tiempo con nuestros seres queridos, e incluso con nosotros mismos. Nuestra vida debe tener un equilibrio en todo: en lo personal, familiar, profesional y en lo espiritual.

No podemos darle todo a los demás olvidándonos de nosotros mismos, no podemos solo pensar en nosotros, olvidando a los demás, y sin duda no podemos vivir sin contemplar a Dios en nuestro diario vivir.

Este tiempo de pandemia nos hizo retomar cosas que habíamos dejado, cosas que dejamos de creer eran importantes, ignorábamos o habíamos olvidado, por ejemplo pasar más tiempo en casa, disfrutar más a nuestra familia, tener el tiempo para cocinar ese platillo que tanto nos gusta, leer un libro y terminarlo, jugar con los hijos, pero sobre todo conocer y acércarnos más de Dios, pues la fe nos ha sostenido y fortalecido en este tiempo.

Si bien en cierto que este tiempo ha sido muy difícil, Dios nos está enseñando a vivir un día a la vez, reflexionando en lo que dejamos pasar, lo prioritario, valorando la familia, cuidarnos, comer sano e incluso agradecer por el trabajo y verlo como una bendición de Dios, porque no solo vivimos un tiempo difícil para la salud del ser humano si no también económica, este tiempo es una invitación para realmente vivir, enseñándonos que la vida es mucho más sencilla, y que pasa fugazmente.

Fundadora de la organización Sublime Amor