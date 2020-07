Aprende a leer el “lenguaje gatuno”

El movimiento de su cola y ruidos expresan su sentir

Ser un dueño responsable no solo implica darle comida y techo a tu gato, son un conjunto de tareas que debes realizar día con día para que se sienta parte de tu hogar, seguro y se divierta.

El lenguaje corporal, los ruidos y maullidos de los gatos ayudan a identificar y nos dan algunas pistas para conocer su estado de ánimo. Aprende a conocerlas con unos consejos que comparte Sheba en un boletín:

Cuerpo: cuando tenga la cabeza hacia arriba y la mantenga será su manera de demostrar que se siente bien y atento. Si su cola está erguida, si se acurruca con sus patas metidas en su cuerpo o se acuesta boca arriba, te está diciendo que el espacio en el que se encuentra lo hace sentir seguro.

Sonidos: los maullidos en tonos más agudos expresan alegría, incluso cuando lo acaricias y empieza a ronronear significa que lo está disfrutando.

¿Quieres convertirte en el dueño ideal para tu felino? Sigue estos pasos.

1.— Hazlo sentir parte del hogar: Diríjanse a él utilizando un tono de voz tierno y cariñoso.

Proporciónale suaves masajes en la parte media y trasera de su espalda hasta donde comienza su cola, notarás que le gusta porque comenzará a entrecerrar sus ojos y ronronear muy despacito.

2.— Mantenlo limpio: Cepíllalo constantemente para estimular su circulación sanguínea, si tiene el pelo corto con una vez a la semana será suficiente, si es de pelo largo lo mejor será hacerlo diario para evitar que se enrede.

Limpia constantemente su caja de arena y cámbiala cada tres días.

Llévalo con su veterinario al menos dos veces al año para que tenga un registro de su historial médico.

3.—Aliméntalo y proporcionale agua fresca y limpia: Cuida su hidratación. La comida húmeda tiene muchos beneficios para tu gato, sobre todo cuando no bebe suficiente agua, ésta lo mantendrá hidratado, ayudará a que recupere su apetito cuando no come bien y hasta prevenir problemas renales.

4.— Ejercítalo cotidianamente: Dedica tiempo todos los días a una rutina de juegos para mantener su condición física. Haz que persiga algún juguete, así lo mantendrás entretenido y activo.

5.— Placa identificadora: Aunque los gatos son animales independientes, es muy importante que no des por hecho que siempre regresará a casa. Evita eventos desafortunados colocándole una placa con todos tus datos de contacto.