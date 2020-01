NUEVA YORK.— El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) anunció el lanzamiento de un curso por internet gratuito para explicar qué es el arte contemporáneo.

El taller, según ha informado el MoMA en una nota, estará disponible a través de la página Coursera y ofrece una mirada "en profundidad" a más de 70 obras la colección del museo que datan entre el 1980 y la actualidad, con especial énfasis en el arte producido en la última década.

In our new free online @coursera course #WhatIsContemporaryArt, gain confidence in looking at art and make connections to your own creative pursuits. Enroll today: https://t.co/zuaCqPAJJx



Thank you @VW @VWGroup for providing support for MoMA’s digital learning initiatives pic.twitter.com/f5f8pCMlwa