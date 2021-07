Aprendió a superar el miedo

Un accidente casi aleja a escalador de las montañas

El 28 de diciembre de 1988, Iván Vallejo —quien estrenará en su canal de YouTube “Mundo de aventura”, de lo cual hablamos en la nota de portada— cayó en una enorme grieta en el volcán ecuatoriano Chimborazo (6,263 metros). “Pasé un gran, gran, susto porque me quedé sepultado cuatro horas, inmovilizado completamente a la espera de que mis amigos me puedan recuperar”.

“Pensé ‘qué manera más absurda de morirme haciendo esto que me gusta tanto’ y me enojé con la montaña”, relata Vallejo, quien disipó la angustiosa situación orando a Dios hasta que lo rescató un amigo.

Asustado, golpeado y estropeado, salió con la promesa inicial de no volver a escalar montañas, pero seis meses después y tras una “ceremonia personal para trabajar el miedo”, se reencontró con los colosos.

Vallejo ha subido montañas de Alaska, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, España, Italia, Francia, Suiza, China, Pakistán y Nepal.

Recuerda entre las ascensiones más difíciles a las del K2, el Kanchenjunga y el Dhaulagirí, la segunda, tercera y séptima montañas más altas del mundo, respectivamente, incluidas en los “catorce ochomiles”, que completó en 2008.

Llegar a la cima del Everest, coronar el Cotopaxi con su hijo, haber logrado la cima del Kanchenjunga (después del quinto intento), terminar los “catorce ochomiles” y el reciente abrazo de su hijo tras llegar a la cima de una montaña de 4,300 metros en Ecuador en plena pandemia son algunos de sus momentos más emotivos.

“La vida tiene que ser vivida con intensidad todos los días, de manera que cuando se te presenta algún inconveniente no te coja el apuro de qué no hiciste o de qué no dijiste”, anota quien con esa filosofía tomó con calma el confinamiento por Vovid-19.

Ahora el ecuatoriano decidió llevar las montañas a las casas de todos a través de YouTube para compartir experiencias y reflexiones con vídeos que durarán entre cuatro y 12 minutos, y permitirán a los espectadores constatar el proceso de ascensión y encaramarse en las nubes para ver y sentir al mundo desde arriba.