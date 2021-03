Aprietos de una mamá oso y sus cachorros al cruzar transitada vía (vídeo)

La odisea de una mamá osa para cruzar a sus cachorros de un lado a otro de la carretera en Connecticut cautivó a miles de usuarios en redes sociales.

Aunque la plantígrado intentaba dejarlos a todos de un lado, los pequeños inquietos regresaban al punto inicial.

La noticia no solo se dio a conocer gracias a personas que estaban en el lugar, el propio Departamento de Policía de Winchester advirtió a los conductores en Facebook sobre la escena.

El cambio de clima, señalaron las autoridades, hace que la vida silvestre de la zona comience a observarse en lugares públicos, por lo que pidieron a la población conducir con cuidado y evitar interactuar con los animales que hallen.

“El otro día se vio a una mamá osa y sus cuatro cachorros cruzando Rowley Street (una carretera en la que se transita con una velocidad de 20 kilómetros por hora), escribieron en el comunicado poco antes de agradecer a las personas que fueron pacientes y esperaron que la mamá osa llevara a sus cachorros al otro lado de la calle.

En la imágenes, la mamá osa emprendió una complicada tarea. P

Primero tomaba a uno de sus cuatro cachorros con el hocico y lo transportaba al otro lado de la carretera, mientras otro de los pequeños la acompañaba a dejar a sus hermanos.

Sin embargo, tan pronto veían a su madre cruzar la calle, nuevamente los pequeños regresaban con ella al punto inicial

Luego de varios intentos, la osa por fin logró atravesar la calle con todos y desapareció con su familia entre la fauna del lugar.

“Pobre mamá”, “¿Dónde está el papá oso?”, “típicos niños volviendo loca a su mama”, comentaban los usuarios en el vídeo del Departamento de Policía.

Estos y otros comentarios reconocieron la perseverante labor de la mamá oso.

If Mama Bear could talk, What do yo think she said?

Los avistamientos de osos negros en Connecticut, Estados Unidos, no son un evento reciente.

El Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP, por sus siglas en inglés) del estado informó que esta especie se encuentra en gran parte de la entidad y constantemente se ven en lugares públicos.

I’m imagining one of these three statements:



“Anyone want a cub or four?”



“I am so sorry, everyone. They’re usually little angels.”



“Look, I’m trying! You can clearly see what I’m working with!”