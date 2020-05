Aprovecha los días de la cuarentena

La crisis “ha sido una oportunidad de creatividad”

MÉXICO (Notimex).— La directora de orquesta Alondra de la Parra lleva aproximadamente siete semanas sin salir de su casa en Berlín.

El confinamiento le ha permitido reencontrarse con otras actividades que habitualmente su profesión artística no le permite realizar por falta de tiempo.

Aunque al principio le costó trabajo adecuarse a la situación, afirma que ha encontrado su ritmo.

Alondra considera que una orquesta sinfónica es la mejor representación de lo que es la sociedad, por tratarse de un grupo de personas que deben colaborar, escucharse, verse y sentirse cerca la una de la otra. “Ésa es la única manera en la que puede existir una orquesta, la misma manera en la que toda la sociedad necesita ese contacto humano”.

Por eso lamenta que sea el ejemplo perfecto de lo que no vamos a experimentar en mucho tiempo: “Espero que no tanto, pero nosotros volveremos a la práctica orquestal hasta el final, será lo último que regrese”.

Para la directora, la contingencia ha sido un proceso de altibajos. “Al principio sentí una angustia y ansiedad muy grandes; después me sentí muy triste, con muy poca energía... Ahora me siento mucho mejor porque he encontrado mi ritmo”.

Señala que, a pesar de la enorme dificultad que ha significado la situación, “también ha sido una oportunidad de mucha creatividad; eso es lo que ha pasado después de las guerras y cuando ha existido crisis: siempre surge una ola de creatividad”.

De la Parra ha pasado gran parte de su vida viajando; actualmente, la ausencia de traslados la aprovecha para pensar en lo que es necesario.

La agenda de una directora de orquesta como ella se planea con dos o tres años de anticipación. Debido a la contingencia se suspendieron los conciertos programados hasta agosto, una situación que la deja con mucho tiempo para enfocarse en actividades que en otras circunstancias difícilmente tendría oportunidad de realizar.

Por ejemplo, se ha reencontrado con el piano, después de 15 años dedicada completamente a la dirección. “Tocar el piano ha sido una herramienta para aprenderme las partituras y prepararme; pero ahora puedo tocar por gusto. Fue hermoso descubrir que puedo tocar por gusto y tener tiempo para estudiar y practicar”.

Descubrió partituras que no conocía ni contemplaba dirigir, como obras de Dmitri Shostakóvich, Aleksandr Skriabin, Bohuslav Martinu y Serguéi Prokófiev.

“He dirigido muchas obras de esos compositores, pero no conozco todo su trabajo, entonces me estoy metiendo a escuchar todo lo que compusieron... ése es el tipo de actividades que puedo hacer ahora”, indica.

También aprovecha la tecnología para dar clases en línea. “Me invitaron de universidades de Estados Unidos para dar cursos de dirección de orquesta enfocado a obras específicas, como ‘Sensemayá’ de Silvestre Revueltas, dirigido a los estudiantes de la Universidad de Michigan. Eso fue una sorpresa porque cuando una está activa es difícil darse el tiempo para estas cosas”.

En época de incertidumbre, De la Parra ha sido testigo del buen funcionamiento de las políticas gubernamentales en apoyo a los artistas. En Alemania “se dan cuenta de la importancia que tiene la cultura para la sociedad, pero también del momento tan difícil que mi gremio está viviendo”.

“Todos los músicos que no tienen un contrato, que la verdad somos la mayoría, pasamos de tener ingresos a no tener ya nada... ni un solo ingreso y aquí el gobierno (de Alemania) ha sido muy claro en dar ese apoyo”.

Se dice impactada por la facilidad de la solicitud de ayuda, “ese apoyo se anunció muy temprano y fue cuestión de esperar tres días para recibirlo, como miles de otros artistas; de hecho no conozco a otro artista que lo haya solicitado y no lo obtuviera. Ha sido realmente increíble que no nos olvidaran desde el principio, eso es importantísimo. Espero que en México se haga algo similar porque realmente es una situación muy crítica la que viven los artistas independientes en este momento”.