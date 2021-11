Aranza y Eduardo Vázquez, juntos en concierto

Una velada romántica, pletórica de voz y sentimiento, canciones que enamoran y tocan las fibras más sensibles será el concierto “Grandes canciones, grandes momentos”, afirma Eduardo Vázquez.

En el espectáculo, el próximo miércoles 24 a las 21 horas, en el teatro Armando Manzanero, Vázquez unirá su voz a la de Aranza.

Esta será la primera vez que ambos intérpretes estarán compartiendo el escenario para ofrecer una selección de temas románticos que popularizaron grandes voces, pero también se incluirán temas del compositor yucateco Armando Manzanero, fallecido a finales de diciembre del año pasado, quien trabajara en las producciones de discos de los dos cantantes.

En entrevista con el Diario, Eduardo Vázquez habló de la emoción que le produce compartir el escenario con una intérprete de la talla de Aranza, quien fuera integrante del grupo “Zarabanda” pero cuyo tema “Dime”, de Armando Manzanero, que musicalizó la entrada de la telenovela “Mirada de Mujer”, la proyectó a nivel nacional.

“A pesar de que trabajamos con Armando Manzanero, entre Aranza y yo no había ningún tipo de contacto, yo la admiro. No fue sino hasta que el maestro me produjo mi disco con el tema ‘A través’ que comenzó a darse este acercamiento profesional, pues hasta ese momento ese tema solo lo tenía grabado Aranza y alguna vez el autor le dijo a la cantante ‘¿sabes? este tema también lo canta un intérprete yucateco de nombre Eduardo Vázquez’”, asegura en la entrevista.

“Nos contactamos a través de las redes sociales tras la muerte de Armando Manzanero y platicando se dio la idea de hacer una presentación aquí en Mérida compartiendo el escenario, haciendo duetos y ofreciendo una velada de grandes temas románticos y algo del legado musical del maestro Manzanero”, comenta.

Así, los artistas comenzaron a trabajar en el repertorio de la velada.

Acompañamiento

El acompañamiento musical estará a cargo de José Carlos Milán en la dirección artística y el piano (Aranza ha trabajado con él) y los músicos Leslie Juárez, Danny Galaz y Omar Peraza, guitarra, batería y bajo, respectivamente.

El recital tendría una duración de poco más de una hora, ambos artistas ensayarían juntos en la víspera de la presentación. Los boletos están a la venta en Boletos en tusboletos.mx y en Óptica Espadas Altabrisa

Será una única función y para garantizar la seguridad del público se aplicarán los protocolos sanitarios que el caso amerita, incluyendo el aforo limitado.

Este será el primer concierto presencial que ofrecerá Eduardo tras la última oportunidad que se dio el 14 de febrero de 2020, un mes antes del confinamiento y restricciones a la movilidad forzadas por la pandemia.— Emanuel Rincón Becerra

Concierto “Grandes canciones, grandes momentos”

Aranza y Eduardo Vázquez se presentarán el 24 de este mes, en el Armando Manzanero.

Admiración

“A pesar de que trabajamos con Armando Manzanero, entre Aranza y yo no había ningún contacto, yo la admiro. No fue sino hasta que el maestro me produjo mi disco con el tema ‘A través’ que comenzó a darse este acercamiento”.