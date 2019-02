ARCO 2019 tiene como invitado de honor a Perú

Es vitrina para Latinoamérica

MADRID (EFE).— La 38 edición de ARCO 2019, la feria de arte contemporáneo de Madrid, tiene este año a Perú como país invitado y se presenta como “referente consolidado de Latinoamérica en Europa” y con unas previsiones “positivas”, con “un optimismo total”.

Así lo explicó Carlos Urroz, quien destacó de esta edición su “alta calidad, diversidad y sostenibilidad”, durante la presentación oficial en la sede de Casa de América de una feria que abrirá sus puertas del 27 de febrero al 3 de marzo.

“Hemos buscado contenidos que no están en otras ferias; en un 40 por ciento de los estands hay uno o dos artistas, algo único y que le hace diferente a otras ferias. Existe una diversidad y mejora de contenidos, y el vínculo con Latinoamérica se ha consolidado plenamente”, precisó Urroz, quien dirige esta edición de 2019 con Maribel López, la persona que le sustituirá en marzo en la dirección de ARCO.

ARCO, además de poner a Madrid como “la capital del arte contemporáneo mundial”, es una feria de negocio y de coleccionistas, como explicó también el director general del recinto ferial que acoge la cita (Ifema), Eduardo López-Puerta, quien señaló que esperan “superar los 158 millones de dólares y recibir 100,000 visitantes”.

En total, en esta edición de ARCO participarán 203 galerías, de las cuales 166 integrarán el programa general, a las que se suman las secciones comisariadas: Perú en ARCO, con una selección de 23 artistas en 15 galerías; “Diálogos”, con 13 galerías, y “Opening”, con 21.

En esta edición cerca del 40 por ciento de las galerías presentan proyectos de artistas individuales o en diálogo en su estand. Además se presentarán 38 proyectos de artistas por diferentes espacios, que constituyen los proyectos más especiales.

La invitación de Perú como país invitado consolida la presencia de América Latina, que será una de las principales representaciones internacionales en la feria. Así, del 70 por ciento que alcanza la representación internacional, el 29 por ciento lo acapara el continente americano con 40 galerías provenientes de 12 países.

Una feria que también se expande por toda la ciudad, como recordó Urroz, de ahí su calificativo de “inclusiva”, además de viajar a otras localidades, como Pamplona (norte) y Valencia (este).

Perú ha hecho un gran esfuerzo para estar en esta edición, como reconoció hoy su embajador en España, Claudio de La Puente Ribeyro, que subrayó la labor de Shron Lerner como comisaria y seleccionadora de los artistas peruanos en la feria.

En la sección oficial participarán siete galerías: 80M2 Livia Benavides, Del Paseo, Forum, Ginsberg, Impakto, Revolver y Wu.

A las que se sumarán galerías europeas que trabajan con artistas peruanos. Una presencia peruana donde la arquitectura del pabellón tendrá una especial importancia.

En el programa paralelo de Perú en ARCO, comisariado por Fietta Jarque, habrá 16 exposiciones por la ciudad, entre las que destaca la muestra sobre la cultura Nasca, desarrollada entre el 200 a.C y el 650 d.C, en el sur del Perú, una civilización que deslumbró al mundo por su cerámicas y tejidos, en la Fundación Telefónica.

Y las muestras “Amazonías”, sobre el arte que se hace en ese territorio sin fronteras, en Matadero; o “Retratos de un paisaje”, que resume el esplendor que tuvo la fotografía peruana a comienzos del siglo XX, en Casa de América.

También se mostrará en el Museo del Prado una joya de la pintura cusqueña, un cuadro del siglo XVIII que representa la alianza entre el poder inca y los jesuitas.

Una feria en la que habrá mucha presencia de artistas jóvenes y la que las mujeres tendrán una presencia paritaria o incluso superior en secciones consolidadas como “Opening” o “Diálogos”.

“Hemos buscado un trabajo igualitario en estas secciones pero en las galerías no lo controlamos, no intervenimos nosotros, así es que no sabemos cómo será la participación de mujeres artistas. Nosotros, de todas formas, buscamos personas”, precisó Maribel López.

Un ARCO “sexy”, como definió Urroz a la feria, porque, agregó, a la gente le gusta ver todo tipo contenidos.

