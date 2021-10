La Arquidiócesis de Yucatán perdió a un sacerdote más por complicaciones del Covid-19. Con ello, la iglesia yucateca suma al menos tres fallecimientos de sacerdotes en lo que va de pandemia, además de una veintena de contagios de coronavirus.

El presbítero Alejandro Rubio Romero, párroco de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, con sede en Chelem y la colonia Vicente Guerrero; se unió al eterno descanso con los padres Jesús Caballero Encalada y Marciano Agustín Josefa, misionero Servidor de la Palabra, fallecidos el 8 de febrero y 23 de julio del año en curso, respectivamente.

El padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán informó que en casi un mes, solo se habían repostado los casos del sacerdote Rubio Romero y Juan Pablo Mex Caamal, quien actualmente continúa hospitalizado. El padre de la parroquia de Huhí no ha sido dado de alta, pero descartó que se encuentre intubado.

Después de este caso no hay otro más de contagio en sacerdotes, aunque en lo que va de la pandemia se han registrado al menos una veintena de contagios, siendo que la mayoría resultó asintomática. Los que ingresaron al hospital, dice el vocero, fue por precaución.

El padre Jorge Martínez recordó que todos los sacerdotes de la Arquidiócesis han sido vacunados contra el Covid. Además toman medidas sanitarias en las celebraciones eucarísticas; las cuales continuarán al 50 por ciento con el cambio de semáforo epidemiólogo a color amarillo.

“Gracias a Dios, la gente se ha habituado a las medidas sanitarias. Sin embargo hay personas que no quieren seguir el protocolo, no quieren sentarse dónde se les indica o no quieren usar el cubrebocas, pero nosotros insistimos y a veces se enojan por eso.”