Arte y denuncia en Yucatán

Dos cortometrajes y una instalación de artistas jóvenes

Visibilizar los problemas ambientales es uno de los propósitos del programa “Ka síijik lu’um” (Que nazca la tierra)”, de la Sedeculta, que este año seleccionó a 13 proyectos artísticos, entre ellos el cortometraje documental “Una laguna negra”, el corto animado “La figura entre los árboles” y la instalación “Pelando aire”.

“Una laguna negra”, dirigida por Maricarmen Sordo y producida por Andrea Buenfil, aborda el tema de las granjas porcícolas.

El guión y la investigación estuvo a cargo de Patricio Eleisegui, originario de Argentina, donde justamente en este momento se discute un posible acuerdo con China para instalar granjas porcícolas.

“Dialogo con Maricarmen y empezamos a vincularnos con los vecinos de Kinchil, una de las poblaciones donde está instalada una granja, y allí empezamos esta idea con el objetivo de exponerlo acá y, obviamente, acompañar a los pueblos mayas en su lucha y mostrar en Argentina qué es lo que puede pasar si este modelo se instala. O sea, las consecuencias de México mostrarlas como una película del futuro de terror para Argentina si se llega a este acuerdo”, dice Patricio.

Durante la producción, señala Maricarmen, siempre estuvieron a la expectativa de lo que pudiera pasar “pues los vecinos nos contaban que tenían vigilancia a los alrededores. Y nosotros, de alguna manera, tratamos de contar la historia que se tenía que contar, los relatos testimoniales como creímos que debían contarse”.

La directora indica que la intención del cortometraje, que dura unos veinte minutos, es cuestionar lo que las megaempresas están depredando. “Sabemos que es un monstruo al que se están enfrentando los vecinos. Nosotros solo estamos haciendo un documental”.

Una parte del documental se presentó en el Centro de Artes Visuales, en el barrio de Santa Ana. El proyecto final se estrenará en dos semanas y podrá visualizarse en diversas plataformas digitales para que llegue a más gente y cumpla con su objetivo de denuncia.

En el caso de la animación “La figura entre los árboles”, Ramón Rosado Rosado, director y animador del proyecto, señala que la idea surgió de la memoria que tiene de su padre sembrando árboles frutales en su terreno de Valladolid.

Corto animado

“Esta más dirigido a niños, y trata de ciertas vivencias personales de cuando yo era pequeño. La premisa del corto es el amor por la naturaleza y la educación ambiental que se transmite de generación en generación”, explica el autor al Diario.

Ramón, quien contó con el apoyo de Fernando González (música y efectos de sonido), Karim Mijangos (paisajes sonoros) y Natanael Heredia (segundo animador) precisa que, aunque la obra se basa en vivencias reales, es una historia de ficción.

Ramón, quien lleva algunos años haciendo animación, utilizó la técnica tradicional digital, es decir, trabajó dibujo por dibujo o cuadro por cuadro con herramientas digitales.

Respecto a hacer cine animado, Ramón reconoce que la animación prácticamente no existe en el ámbito expositivo. “Hay mucho corto en Yucatán y de buena calidad, pero la animación apenas se está empezando. Sí hay algunos ejemplos, como ‘La gruta del alux’ o un estudio grande de animación como Don Porfirio, pero más así como de autor casi no he visto, aunque la mayoría de los jóvenes en la facultad donde doy clases están muy interesados en hacer animación, y yo creo que muy pronto va a haber una efervescencia en eso”.

Al igual que “Una laguna negra”, “La figura entre los árboles” se presentó en el CAV y una vez que esté el corte final Ramón la subirá en su página de YouTube.

“Pelando aire”

Acerca de la instalación “Pelando aire”, Pablo Tut, el autor, explicó que la temática va un poco enfocada a los megaproyectos de energías verdes en Yucatán.

“Investigué en el proyecto eólico de Dzilam de Bravo y básicamente me enfoqué en cómo la aceptación del proyecto sucedió”.

Para la realización, Pablo entrevistó a habitantes de Dzilam de Bravo, registró algunas tomas en las cercanías del parque eólico y con la población.

“Lo que estoy tratando de mostrar aquí en esta exhibición es como la presencia desigual de esta especie de industrias que se llaman verdes ante poblaciones vulnerables de Yucatán (…) Los proyectos verdes siempre se promueven como una cuestión beneficiosa para todos cuando en realidad es solo la acaparación de territorios a partir de empresas privadas”, indica.

Añade que el proyecto, que permanecerá tres meses en el CAV, tiene relevancia porque en Yucatán hay 22 megaproyectos de energías verdes. “Todos de manera gigante, industrial y que siempre vienen saltándose las necesidades de la población y los beneficios son para el mercado mayorista y no para las poblaciones donde están”.

La instalación consta de unos muros de bloques como los que se ven en las afueras de los terrenos en venta, y un documental corto con opiniones de la población de Dzilam de Bravo.— Jorge Iván Canul Ek