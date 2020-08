Artistas unidos por la gente vulnerable en Hanal Balam

Les tienden la mano

Con la participación de varios artistas que se unen de nuevo para ayudar y otros más que se agregan a la lista de talentos, hoy se llevará al cabo la segunda edición del Festival Hanal Balam.

La actividad se efectuará de 12 del día a 12 de la noche, en una transmisión en vivo que podrá verse en la cuenta de Facebook Festival Hanal Balam.

El evento es organizado y encabezado por la intérprete María Moctezuma, con el fin de ayudar a las familias de la población de San Pedro, Yaxcabá, una comunidad de alrededor de 200 personas que se vio sumamente afectada por las inundaciones que causó la tormenta Cristóbal, ya que perdieron sus milpas y los animales de patio que tenían se ahogaron.

En junio pasado la artista realizó el primer festival online para apoyar a la comunidad de Huechembalam, también perteneciente al municipio de Yaxcabá, en donde después del evento y con lo recaudado de las donaciones, llevaron despensas casa por casa.

Señala que entregaron entre una y dos despensas por casa, dependiendo de la necesidad, y por la noche proyectaron en la comunidad un resumen del Festival, en el que participaron 40 artistas, para que los habitantes de la población vieran de qué se trató y qué artistas colaboraron.

Al término de la proyección, y como quedaron varios insumos y despensas, los asistentes tuvieron oportunidad de tomar lo que quisieran y necesitaran.

La dinámica de la segunda edición del Festival será similar a la anterior, por lo que el evento artístico se transmitirá con acceso libre vía Facebook y se pide a la sociedad en general su apoyo para la donación de despensas, básicamente alimentos no perecederos que posteriormente serán entregados en San Pedro.

María Moctezuma manifiesta que se ha recibido un número reducido de donaciones en relación con la anterior edición, de modo que pide la colaboración de la sociedad para apoyar a los que menos tienen.

Algunos de los insumos que hacen más falta son: arroz, frijol, lentejas, garbanzos, aceite, galletas, sopas de pasta, azúcar, sal, leche en polvo, pañales, leche para bebé y toallitas húmedas, entre otros. También se reciben productos de limpieza.

Las donaciones pueden ser entregadas en: Circus Gitanus (calle 48 No. 463-J entre 45 y 47, Centro), U Síijil Péepen Teatro (calle 22 No. 206 con 15 de la García Ginerés), Jamila Tatoo (calle 53 No. 214 con 40 de Francisco de Montejo), Ezeta Holística (calle 75 No. 521-A entre 66 y 68, Centro) y Casa Pitahaya (calle 66 No. 428-A con 49, Centro).

Entre los artistas que participarán en el Festival estarán de nuevo la cantante argentina Sofia Viola, la intérprete María San Felipe, Emiland, de Japón, así como el Teatrito, U Síijil Péepen Teatro y Arrabaret Colectiva.

Rocío Conde tendrá a su cargo el inicio y cierre de la ceremonia.

También se contará con la participación de la Federación Mexicana de Ulama de Cadera (juego de pelota), Lucie Mac Kert, compositora alemana; Leiden, compositora cubana radicada en México, la Dj Stephia, Lamajo y Xiuh, entre otros.

Como conductoras estarán Silvia Pech, Isis Amor y Yamili, esta última en lengua maya.

María Moctezuma estará como moderadora y también participará en su faceta de intérprete. El evento es para toda la familia.— Iris Ceballos Alvarado