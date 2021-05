Artistas yucatecas celebran a sus mamás

Comidas en casa y videollamadas por la pandemia

Con reuniones en casa, quizá alguna sorpresa y hasta con videollamadas para estar reunidas a pesar de la distancia, celebrarán personalidades del arte y la cultura el Día de la Madre.

El año pasado, la pandemia impidió la reunión familiar en muchos casos, pero esta vez será diferente, aunque con reuniones pequeñas, muy familiares.

La actriz Ilse Morfín confiesa que no sabe cómo celebrará el Día de la Madre, pues siempre la tratan de sorprender.

“A veces la celebración es adelantada o atrasada, para que sea sorpresa, porque si no, me doy cuenta de que algo planean”, comenta.

Recuerda que el año pasado, en plena pandemia, la pasaron en casa, comieron pastel y le regalaron un libro de Eduardo Galeano y una taza. Ella, un día antes, fue a dejarle a su mamá un presente.

Este año planean salir el domingo a celebrar, con todas las medidas de seguridad sanitaria, por lo que elegirían un lugar al aire libre y a una hora en la que consideran debe haber menos personas en los restaurantes, como por la tarde, ya que quieren merendar juntos.

“Mi hermano y yo somos los que nos reuniremos con nuestras familias y mi mamá indica”.

Cuenta que ella es una mamá muy particular en cuanto a los regalos, pues como construye títeres, entre otras cosas, le encanta que le regalen herramientas.

En una ocasión le regalaron un taladro y fue para ella un gran regalo.

Desde Israel

La escritora Celia Pedrero, señala que festejará esta efeméride en casa de su mamá, con una comida sencilla que reunirá a sus dos hermanos y a ella con su madre, así como en su caso a su hija Nelly, mientras que su otra hija, Cristina, quien vive en Israel, realizará una videollamada a la hora del encuentro para poder estar en la convivencia, aunque sea de manera virtual.

Prevén celebrar el lunes 10 de mayo por la tarde, pues consideran que pese a que es día de trabajo es más significativo hacerlo ese día.

Cuenta que su hermano Ricardo compuso hace unos años una canción a la madre y cada año la escuchan alrededor de la mesa.

Celia externa que le suele decir a sus hijas que no le regalen nada, pero siempre le dan un obsequio, y ella hace lo mismo con su mamá, “de generación en generación solemos decir que no hace falta que nos den un regalo, pero las hijas y nietas siempre damos un detalle”.

La dramaturga Conchi León no es mamá, pero siempre festeja a su madre en este día especial, de quien cuenta es una mamá antigua, de esas que dicen “no quiero que gastes ni te preocupes por mi”, tanto en el Día de la Madre como en sus cumpleaños, por lo que cada año batallan un poco para que permita que la celebren.

Compran un pastel, llevan comida, van todas sus hijas, sus nietos, recuerdan juntos a la abuela, como era ella de mamá y rememoran historias de la infancia.

En ocasiones, cuando hay oportunidad, la llevan a la playa, pues le encanta ir y comer mariscos.

Recuerda que el año pasado celebraron en casa con una comida y este año la actriz y dramaturga no estará en Mérida, por trabajo, de modo que hará una videollamada para que su madre la sienta cerca, y cuando regrese a la ciudad “ya hay pretexto para salir a comer y estar juntas”.

Conchi León dice que aunque considera que su mamá disfruta mucho cuando se reúnen en fechas como el 10 de mayo, no suele expresarlo, pues no es una persona que acostumbre mostrar sus afectos, pero sabe que sí le importa, de modo que no dejan que pase inadvertido el día. “Le decimos que mis hermanas y yo nos queremos reunir, pero la reunión es para ella”.

Conchi afirma que tiene una relación increíble con su mamá, quien además de ser su maestra es su musa, pues admira su fortaleza, el que trabajara día y noche para mantener a sus cinco hijos, por la pérdida de otros seis vástagos por diversas circunstancias, lo cual la llenó de tristeza y dolor, pero pese a todo es amorosa, a su modo. “Es de una fuerza admirable, pues fue violentada por mi papá, y no duda en meterse a defender a las mujeres de la colonia cuando oye que están siendo violentadas”.

“Es el ser más importante en mi vida, y aunque tenemos nuestras diferencias, como todos, valoro que sea mi madre”.

Mamá primeriza

La creadora y bailarina Diana Bayardo vivirá su primer Día de la Madre oficial este 2021, pues el año pasado, aunque recibió felicitaciones, aún no nacía su pequeña.

Cuenta que tenía cinco meses de embarazo y fue un poco extraño recibir las felicitaciones de familia y amigos en el Día de la Madre, porque no se asumía aún como mamá. Sin embargo, señala que fue bonito porque le hizo saber que ya formaba parte de ese ritual del ser madre, y que ya no está sola o con su pareja, sino que hay un tercero, lo que lo vuelve significativo.

Este 10 de mayo, ya con su bebé de varios meses en brazos, no tenía muy claro si celebrar o no, pues no suele conmemorar estas fechas, y como su mamá vive en otro Estado, no suele festejarlo.

Al llegar su suegra de visita ésta le preguntó qué harían el 10 de mayo, por lo que pensó en una reunión en casa, sólo la familia, y considera que será un momento para intercambiar anécdotas de cómo eran las abuelas o las mamás.

Suelen salir a caminar por las tardes, por las calles cercanas a su casa, por lo que también saldrán juntos a caminar.

Diana apunta que no solía felicitar a sus amigas que son madres, pero ahora piensa que sí lo hará, como que “esta comunidad se develó y ahora hay una conexión especial”.— Iris Ceballos Alvarado