Artistas yucatecos, en monólogos en EE.UU.

Eligen a Martha Preve y Bernardo Castilla Jorge

El pasado miércoles 6, la organización Nosotros Org con sede en California anunció a los finalistas de su concurso “Ya Tú Sabes Monologue Slam!”, entre los cuales se encuentran los yucatecos Bernardo Castilla Jorge y Martha Preve Ayora.

Nosotros Org fue fundada por Ricardo Montalbán en 1970 con la idea de mostrar el trabajo de los hispanos en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, ya que “la unidad sirve como una fuerte voz de cambio y oportunidad”, informa Martha a Diario de Yucatán.

En 2019 convocó por primera vez al certamen de monólogos “Ya Tú Sabes”, que en adelante se llevará al cabo anualmente. Es una exhibición teatral animada, diseñada para presentar a talentos emergentes a invitados de la industria, socios y prensa. Se seleccionó como finalistas para la presentación a doce actores e igual número de guionistas.

Bernardo Castilla fue seleccionado como actor por su interpretación del monólogo “Te perdono”, escrito por Deborah Ortiz. A su vez, Martha Preve fue elegida como guionista por el monólogo de su autoría “La hamaca”.

Perfiles

Bernardo estudió en el Drama Centre London y el Royal Conservatoire de Escocia, Reino Unido, donde se graduó con un título de Actuación. Ha participado en varias producciones en Gran Bretaña y el Royal Conservatoire de Escocia le otorgó el Premio Mac-Brydon a la “Excelencia en interpretación”.

Martha se formó en la ciudad de Nueva York, donde actualmente dirige la compañía de teatro independiente Something from Abroad, que se dedica a poner en escena obras originales que representan la cultura mexicana y las voces de las mujeres hispanas.

Seleccionados: Más detalles

En cine

Actualmente Bernardo reside en la Ciudad de México. Intervino en cine recientemente en “El baile de los 41”, película de David Pablos ganadora de cuatro premios Ariel.

Beca

Este año, la compañía de teatro independiente Something from Abroad de Marta Preve recibió el apoyo económico City Artist Corps Grants de la ciudad de Nueva York, con el cual presentará en Manhattan el espectáculo de variedades bilingüe “A Night with the Dead” para conmemorar el Día de Muertos.