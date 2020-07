Arzobispo de Yucatán pide a gobernadores evitar "toda forma de corrupción"

MÉRIDA.- El Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, pidió a los gobernantes evitar "toda forma de corrupción y de manipulación ideológica y optar siempre por el bien común para los pueblos". "Si todos nuestros gobernantes pidieran humildemente al Señor el magnífico regalo de la sabiduría, para poder distinguir entre el bien y el mal, Dios se los otorgaría y este mundo sería maravilloso", manifestó al celebrar la misa dominical que fue transmitida por televisión y las redes sociales.

Lamentó que algunos gobernantes no se acuerden de Dios, y que su único objetivo sea conservar el poder o el de su partido, y poder escalar al siguiente peldaño de gobierno o alguna nueva posición política.

"No nos toca juzgar quién sí y quién no se pone bajo la mirada de Dios para gobernar a su pueblo; pero lo que sí nos corresponde es orar por quienes nos gobiernan para que no les falte la sabiduría que viene de lo más alto", enfatizó el prelado. Declaró también que los gobernantes siempre necesitan de la oración, "pero especialmente ahora en tiempos tan difíciles como este de la pandemia y, en cuanto a la sabiduría, todos la necesitamos para gobernar nuestra vida personal, para saber elegir el bien y rechazar el mal", indicó.

Sobre el coronavirus

En relación a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo, a México y Yucatán, Rodríguez Vega exhortó a los fieles a no perder la fe y ver a Dios en el enfermo fortaleciéndolo en la fe y la esperanza, lo mismo que a sus seres queridos, así como en los médicos, enfermeros y enfermeras, que arriesgan su vida". Dijo también que a través de la Pastoral Social en Yucatán, cada sacerdote ha estado atento a las necesidades materiales y espirituales de los fieles, recibiendo las intenciones que la gente lleva para tomarlas en cuenta en sus celebraciones eucarísticas".

Dijo al igual que la Arquidiócesis ha respondido también a través de un grupo de sacerdotes especialmente preparados para la atención de enfermos con COVID-19, sea en sus domicilios o en los hospitales donde se les ha permitido el acceso. "Los sacerdotes han acudido a cada llamado llevando los materiales propios de precaución y han guardado todos los protocolos necesarios para no contagiar ni ser contagiados", afirmó.