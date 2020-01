Así se viven los ensayos para el Festival Luz, Magia y Color

Entre gritos, aplausos y mucha energía comenzó el ensayo general pre juvenil del carnaval de Pastoral del Amor, en el que las 15 comparsas derrocharon energía en casa número musical los cuales abarcaron famosas películas las cuales fueron representadas con diversas coreografías las cuales fueron desde al ritmo de Toy Story pasando por Anita la Huerfanita, transportándose hasta el país de las maravillas, llegando hasta el carnaval de Venecia.



En un momento el escenario se vio invadido de "cisnes negros y blancos" los cuales danzaron al ritmo de ballet con unos toques modernos, pero entre estos "cisnes" uno especial también tuvo participación en este número ya que una pequeña con capacidades diferentes fue incluida en la comparsa, demostrando que este evento es incluyente.



El recorrido por las películas continuo con las pequeñas bailarinas quienes se encontraban ansiosas por demostrar sus mejores pasos en el escenario, un grupo retomó melodías de algunas películas muy famosas, otro represento a la princesa Anastasia bailando ritmos latinos.

Películas como Men in blanck, Mulan, Aladín, el quinto elemento también fueron representadas por las comparsas, entre las cuales la que representó a la película El Rey León arrancó gritos y aplausos de los presentes ya que presentaron una coreografía con cargadas, y algunas acrobacias, causando sensación entre las bailarinas presentes.



En el salón no faltaron las mamás que no dudaron en sacar sus teléfonos para capturar el momento tan divertido que sus hijas estaban pasando.

El Gran Salón se vació tan sólo por unos momentos ya que las risas, y los aplausos retornaron pero en esta ocasión le correspondía el turno a los grupos juveniles, los cuales presentaron coreografías casi en su mayoría tomado temas de pop y reggaetón para sus números musicales.



El primer grupo abrió la pista al ritmo de la famosa banda Queen, el recorrido musical dio inicio, ya que algunos grupos como el llamado “Orquesta” tomo música clásica para dar inicio a sus coreografía.

Comparsas como “Jailer” se inclinó por el estilo hip hop, entre las que llamaron la atención fue la comparsa que representó al pinto Van Gogn ya que hizo uso de algunos elementos como dos pinturas en gran tamaño así como cintas azules y amarillas, distinguiéndose por sus zapatillas en color dorado.

Un grupo que también causó sensación fue el llamado “Oscares” esto por la energía en cada paso presentado por las 16 chicas que intergran la comparsa.



En el ensayo el grupo Dreamgirls, Ángeles de Charlie, Viking vibes, Fame, Tribu, Welcome to the jungle, the nigth club, una tarde por las ventas tambien dejaron toda su energía en el escenario, eso si todas las bailarinas jamas perdieron la sonrisa en el rostro.



Los grupos encargados de cerrar el ensayo fue el grupo “high school musical” el cual al estilo de las porristas animando a los linces las chicas hicieron usos de sus pompones y de tambores. La comparsa “Queen Be” fue el número final de la noche, se mencionó que esta sería la última ocasión que las chicas se presentarán en este carnaval de Pastoral del amor.



Al finalizar el ensayo se podía ver a las jovencitas sacándose fotografías con sus amigas y algunas otras recibiendo instrucciones finales de sus coreógrafas, las cuales estuvieron presentes durante el ensayo.- Ilse Noh

