Astronautas de la nave SpaceX se alistan para volver a casa

FLORIDA.— Dos astronautas de la NASA se encuentran en los preparativos finales para la fase más importante de su vuelo de prueba en una nave de la empresa SpaceX: regresar a Tierra con un "chapuzón" frente a la costa de Florida, algo que los astronautas no han hecho en 45 años.

They're coming home! 🌎🪂



On Aug. 1, astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug will depart the @Space_Station on @SpaceX's Crew Dragon spacecraft after a more than 60-day stay in space. Take a look at this recap of their #LaunchAmerica mission: https://t.co/l5xc6yQDn4 pic.twitter.com/paA05rPwr2 — NASA (@NASA) July 31, 2020

Se espera su llegada este 2 de agosto

Doug Hurley y Bob Behnken participaron en una ceremonia de despedida en la Estación Espacial Internacional, varias horas antes de su partida en la cápsula Dragon de SpaceX (prevista para las 19.43 hora del este).

"Now as Doug mentioned, we're about to embark on the final portion of the journey... The hardest part was getting us launched, but the most important part is bringing us home." - @AstroBehnken on the #LaunchAmerica crew's return to Earth aboard the @SpaceX Dragon Endeavour pic.twitter.com/tEeL05gXWe — NASA (@NASA) August 1, 2020

A pesar de acercarse al huracán Isaías, la NASA dijo que el tiempo parece favorable para el "chapuzón" del domingo por la tarde en el Golfo de México, cerca de la ciudad de Panama, en Florida.

Será el primer amerizaje para los astronautas desde una misión conjunta estadounidense-soviética en 1975, conocida como Apollo-Soyuz.

At 10:59am ET, @SpaceX's #Dragon cargo capsule was released from the end of the @Space_Station's #Canadarm2. Dragon will fire its thrusters to move a safe distance from the station, then execute a deorbit burn as it heads for a parachute-assisted splashdown in the Pacific Ocean pic.twitter.com/TTIezBxW0Q — NASA (@NASA) August 27, 2019

El regreso a casa de los astronautas coronará una misión de dos meses que puso fin a una prolongada sequía de lanzamientos espaciales de Estados Unidos. Cabe destacar que durante todo ese tiempo dependió de los cohetes rusos para transportar a astronautas a la estación espacial.

SpaceX haciendo historia

Al lanzar a Hurley y Behnken desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA el 30 de mayo, SpaceX se convirtió en la primera compañía privada en enviar personas a nuestra órbita. Ahora SpaceX está a punto de convertirse en la primera compañía en traer a la gente de vuelta desde la órbita terrestre.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt — NASA (@NASA) May 30, 2020

También podría interesarte: Un dinosaurio en nave de SpaceX se roba las miradas y los aplausos