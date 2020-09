Atacan a joven en Francia por vestir falda

Quince personas vieron la agresión pero nadie actuó

PARÍS (EFE).— La agresión a una estudiante por parte de tres hombres que la insultaron por vestir falda pone de nuevo el foco en Francia sobre el acoso callejero y llevado ayer al Ejecutivo a reafirmar que proteger la libertad de las mujeres es una de sus prioridades.

“Una mujer nunca es golpeada por llevar falda. Se la golpea porque hay gente misógina, sexista y violenta que rompe todas las leyes y reglas de civismo”, lamentó en la emisora “France Bleu” la responsable de Ciudadanía del Gobierno, Marlène Schiappa.

El ataque fue el pasado viernes en Estrasburgo. “Mira a esa puta con falda”, dijo uno de los agresores. Cuando ella contestó “¿Perdón?”, le respondieron “Cállate perra y baja los ojos”.

Acto seguido, dos de los hombres la inmovilizaron y el tercero le pegó un puñetazo en la cara.

La joven, de 22 años, denunció públicamente que unas 15 personas presenciaron la escena: “Hicieron como si no hubiese pasado nada. No hubo reacción ni antes, ni durante ni después”, apuntó también en “France Bleu”.

El sindicato policial Oficiales y Comisarios de Policía pide a posibles testigos que comuniquen a los agentes cualquier detalle al respecto.

Desde la adopción en 2018 de la ley que penaliza el acoso callejero, Francia acumula 1,800 multas por insultos sexistas.

“Recibo todos los días fotos de casos de mujeres asaltadas, violadas, acosadas. Me retuercen las tripas cada vez”, añadió ayer Schiappa, que viajó a Estrasburgo para reunirse con las fuerzas del orden locales y escenificar la movilización de su gobierno contra esos hechos.

El ataque ocurre en plena polémica en las redes sociales tras las declaraciones del ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, sobre cómo hay que ir vestido al colegio. “La escuela no es un lugar cualquiera. No vas a la escuela como si fueras a la playa o a un club nocturno. Vas con ropa adecuada. No en pantalones cortos, ya seas niño o niña. Vas al colegio vestido de una manera que es, digamos, republicana, lo que permite una mayor igualdad entre todos”, dijo el lunes en la emisora “RTL”.

Todo empezó cuando el pasado día 10 una adolescente de Dax, en el País Vasco francés, decidió ir al instituto en camiseta corta y minifalda, después de que este le exigiera una “vestimenta adecuada”, y colgó su reivindicación en Instagram.

Su iniciativa se amplificó cuatro días después, cuando las adolescentes, bajo la etiqueta “#lunes14septiembre”, decidieron llevar faldas, escotes, tops y maquillaje para reclamar su libertad frente a los juicios y actos sexistas y protestar contra las reglas en los colegios.

“En Francia, cada uno es libre de vestirse como quiera. Las mujeres tardaron siglos en liberarse de los códigos de vestimenta. Esta libertad duramente ganada no tiene precio”, dijo en el diario “Le Parisien” la ministra de Igualdad, Élisabeth Moreno.

Este mes, el Museo de Orsay de París pidió perdón a una mujer a la que vetaron la entrada por llevar escote después de que ésta denunciara los hechos en Twitter.